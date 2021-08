Ngày 16-8, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn đề ra các nội dung cần quyết liệt thực hiện trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong tỉnh tăng cường quản lý thật chặt vòng ngoài và siết chặt kiểm soát vòng trong. Cụ thể, lực lượng tại các chốt kiểm soát giao thông liên tỉnh phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ tất cả mọi người, kể cả người đi bộ và các phương tiện qua chốt.



Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lực lượng tại các chốt kiểm soát giao thông liên tỉnh phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ tất cả mọi người, kể cả người đi bộ và các phương tiện qua chốt. Ảnh: TIẾN TRINH

Yêu cầu tối thiểu người qua chốt phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS- CoV-2 còn hiệu lực không quá 72 giờ và không có yếu tố nguy cơ về dịch tễ thì mới cho qua chốt để vào tỉnh.

Riêng đối với người đến từ TP.HCM, TP Cần thơ và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và hai huyện Vĩnh Châu, Thạnh Trị (Sóc Trăng) đều phải được tổ chức test nhanh kháng nguyên trước khi vào tỉnh, kể cả lái xe và người đi cùng.

“Buộc cách ly tập trung 21 ngày, tự thanh toán các chi phí liên quan trong thời gian cách ly, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với tất cả các trường hợp người dân tự phát đi từ các địa phương có dịch vào tỉnh khi chưa được sự cho phép của chính quyền. Thời gian áp dụng từ 12 giờ ngày 16-8” – Công văn thể hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu tăng cường thiết lập các chốt chặn trong nội tỉnh, nhất là các chốt chặn liên xã, liên huyện và các tổ tuần tra lưu động. Hạn chế tối đa người dân qua lại giữa các địa bàn cấp xã nếu không chứng minh được nhu cầu cấp thiết.

Kiểm tra toàn bộ người dân ra đường và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp ra đường không xuất trình được giấy tờ chứng minh, như: giấy đi đường, thẻ (phiếu) đi chợ, giấy mời tiêm vaccine và các loại giấy tờ chứng minh hợp pháp khác.

Trường hợp ra đường vì lý do công vụ thì phải có Giấy đi đường do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp. Nếu vì yêu cầu công vụ cấp bách, đột xuất thì phải xuất trình thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ ngành, thẻ của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời nêu rõ lý do và người đó phải chịu trách nhiệm cao nhất đối với nội dung khai báo tại chốt kiểm soát.

“Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm hoặc lạm dụng yếu tố công vụ để ra đường không chính đáng thì phải kiên quyết xử lý nghiêm. Cạnh đó, phải báo về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết để tiếp tục xử lý theo quy định. Đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để cấp dưới, cấp phó của mình vi phạm” – Công văn nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các ngành, các cấp tận dụng thời gian “vàng” thực hiện giãn cách xã hội này để tăng cường việc xét nghiệm tầm soát, sàng lọc COVID-19, nhất là tại các địa bàn và các doanh nghiệp có nguy cơ cao.

Mặt khác, phát huy tối đa công suất xét nghiệm theo hướng dẫn, hỗ trợ của Tổ Công tác của Bộ Y tế nhằm kịp thời phát hiện, đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất có thể.