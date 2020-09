Nguyên nhân cây xanh bật gốc, ngã đè chết người ở quận 10

Ai sẽ bồi thường thiệt hại? Theo luật sư Lê Văn Hoan, đoàn luật sư TP.HCM, theo Điều 604 BLDS quy định: “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra”. Việc cây đổ gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác thì chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải có trách nhiệm bồi thường trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 584 BLDS: “Thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại” Trường hợp được coi là sự kiện bất khả kháng theo quy định định tại Điều 156 BLDS: “Nếu sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép” Về trách nhiệm của chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý đối với cây xanh trồng tại đô thị được quy định tại Điều 11 Nghị định 64/2010: Việc trồng cây xanh đô thị phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, đúng chủng loại, tiêu chuẩn cây và bảo đảm an toàn; cây mới trồng phải được bảo vệ, chống giữ thân cây chắc chắn, ngay thẳng đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt; Cây trồng phải được định kỳ chăm sóc, kiểm tra và xác định tình trạng phát triển của cây để có biện pháp theo dõi, bảo vệ và xử lý kịp thời các tác động ảnh hưởng tới sự phát triển của cây;… Như vậy, nếu chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý cây xanh thực hiện đúng quy định tại Điều 11 Nghị định 64/2010 nhưng sự cố về cây xanh vẫn xảy ra và có thiệt thì đây được coi là sự kiện bất khả kháng và không phải bồi thường. Khi có sự cố gây thiệt hại thì người bị hại cần liên hệ với chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý cây xanh đề nghị xem xét giải quyết, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được thì người bị hại có quyền khởi kiện ra tòa.