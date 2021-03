Nguyên nhân khiến gối cao su tuyến metro số 1 bị rơi

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) kết luận sau khi Tổ công tác làm việc về sự cố gối cao su tuyến metro số 1 bị rơi thì các cây cầu áp dụng dầm I hoặc super T đều có thể lý giải nguyên nhân.

Cụ thể như: sai sót ban đầu trong lắp đặt gối; khuyết tật trong nguyên vật liệu; vấn đề sai số thi công trong bề mặt bê tông tiếp xúc với gối; một số gối không tiếp xúc đầy đủ với dầm và đá kê gối và dưới tác động của nhiệt độ trong khi ma sát vào gối không đủ nên dẫn đến tích tụ chuyển động lên gối và gối bị dịch chuyển.

Đối với hai gối thuộc tuyến metro số 1 bị dịch chuyển là bởi lực ngang. Lực ngang được sinh ra là do biến dạng cắt của gối nhỏ hơn nhiều so với lực do ma sát giữa gối và đá kê gối. Do đó, nguyên nhân của sự cố là do lực ngang trở nên lớn hơn lực cản do ma sát.



Tổ công tác đã có những kết luận sơ bộ về sự cố rơi gối cao su tuyến metro số 1. Ảnh: ĐT.

Theo đó, sau một thời gian phối hợp điều tra rà soát, Tổ công tác đã đưa nguyên nhân sự cố sơ bộ gồm ba vấn đề là vật liệu, thi công, thiết kế.

Cụ thể, đó là thiếu sót của nhà thầu phụ Sytra trong quá trình thiết kế và sai sót liên danh SCC về thi công, lắp đặt gối cao su; sử dụng vật liệu, chế tạo gối cao su không đúng theo quy định và tiêu chuẩn được duyệt của dự án. Bên cạnh đó là sự thiếu trách nhiệm của liên danh tư vấn NJPT trong quá trình nghiệm thu công việc lắp đặt, thi công của nhà thầu cũng như chất lượng dự án. MAUR sẽ tiếp tục cập nhật báo cáo điều tra nguyên nhân từ liên danh SSC.

Hiện liên danh SSC đã tích cực tiếp thu các ý kiến. Đồng thời gấp rút triển khai làm rõ các ý kiến được đề nghị từ tổ chuyên gia để tìm ra nguyên nhân và sớm khắc phục nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Theo kết luận của Tổ công tác sau khi phát hiện sự cố liên danh SCC (Liên danh Sumitomo-Cienco 6) đã huy động thủy lực kèm theo hai máy bơm và hai xe nâng đến hiện trường để tiến hành cho việc chuẩn bị nâng dầm chữ U.

Đồng thời, Liên danh SCC đã chuẩn bị tấm thép và tấm cao su làm gối tạm thời và tiến hành nâng dầm.

Bước đầu, NJPT và Liên danh SCC đã cùng kiểm tra gối, gối đã chuyển động 96 mm ở bên trái và 160 mm ở bên phải. Từ đó, Liên danh SCC đã lắp đặt thiết bị để ngăn chặn sự chuyển động và lắp đặt camera để theo dõi.

Qua công tác kiểm tra tất cả các gối cao du đàn hồi trên toàn tuyến thì phát hiện hai gối bị dịch chuyển, trên tổng số 1800 gối đỡ tại phần dầm chữ U đã di chuyển. Tỉ lệ sự cố dịch chuyển gối là 0.11%.

Theo MAUR sự cố lệch gối cao su như trên đã từng xuất hiện ở Việt Nam như cầu Trà Khúc, cầu Đà Rằng, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Cái Tư… chuyển động của gối là hiện tượng ngẫu nhiên liên quan đến co ngót và từ biến của bê tông hiện tượng do nhiệt độ dãn nở của dầm.