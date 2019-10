Nhà máy nước xả bùn thải đặc ra hồ điều hòa

Ngày 21-10, người dân ở TP Vinh (Nghệ An) phát hiện Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc Công ty CP Cấp nước Nghệ An) xả bùn thải ra hồ điều hòa Cửa Nam (TP Vinh) nên đã báo cơ quan chức năng.



Cuối bể chứa bùn thải của Nhà máy nước máy Hưng Vĩnh có đường ống lớn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Nghệ An), đại diện Công an TP Vinh, Phòng TN&MT TP Vinh, UBND phường Cửa Nam, phường Đông Vĩnh (TP Vinh), Công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh kiểm tra phản ánh của người dân về hành vi xả nước thải, bùn thải từ bể chứa của Nhà máy nước Hưng Vĩnh ra hồ điều hòa Cửa Nam.

Hiện trường bể chứa bùn và bùn thải xả ra hồ điều hòa Cửa Nam.

Tại hiện trường cho thấy bể chứa bùn thải của Nhà máy nước Hưng Vĩnh đã gần đầy. Từ bể chứa nước, bùn thải có ống cống chảy xuống hồ điều hòa Cửa Nam - điều hòa cho TP Vinh.

Nước đặc, bùn từ bể chảy xuống hồ điều hòa và đã lấp một góc hồ. Qua kiểm tra cho thấy có khoảng 300 m2 mặt hồ đã phủ đầy bùn thải, dày khoảng 2 m.

Theo người dân ở phường Đông Vĩnh, tình trạng nước thải, bùn thải từ bể của Nhà máy nước Hưng Vĩnh xả ra hồ điều hòa là nhiều lần nhưng lần này nước hồ rút, bùn dâng lên mới “lộ ra”.



Bể chứa nước và bùn thải Nhà máy nước Hưng Vĩnh cách hồ điều hòa chỉ một con đường và hàng chây chuối.

Tổ công tác đã lập biên bản, lấy mẫu nước thải trên hồ điều hòa Cửa Nam, trên hồ chứa bùn, nước thải của Nhà máy nước Hưng Vĩnh để làm rõ.

Chiều 21-10, làm việc với phóng viên, ông Hoàng Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Nghệ An, công nhận bùn chảy xuống trong hồ điều hòa Cửa Nam là bùn thải từ Nhà máy nước Hưng Vĩnh.

Ông Hải cho rằng: “Đây là sự cố chứ công ty chúng tôi không có chủ trương xả bùn thải ra hồ điều hòa. Về nước thải xả chúng tôi không xả trộm mà sau khi lắng bùn trong hồ chứa chúng tôi được xả nước ra hồ điều hòa, chúng tôi được phép xả”.



Bùn thải xả ra lấp một góc hồ điều hòa Cửa Nam.

Trả lời câu hỏi có đúng ba ngày qua nhà máy hút nước sông Đào thay vì lấy thô sông Lam từ Công ty CP Cấp nước sông Lam nên dẫn đến nhiều bùn thải, ông Hải nói: “Việc này quy trình bình thường vậy thôi, mùa mưa lụt chắc chắn bùn nhiều, phù sa nhiều. Chúng tôi tách bùn ở lại hồ chứa, còn nước thì được phép chảy ra hồ điều hòa Cửa Nam. Bùn thải đầy thì múc ra một nơi để cho khô lại rồi thuê công ty có máy móc chuyên chở đi đến nơi xử lý theo quy định”.

Ba ngày qua, với lý do trời mưa lũ nước sông Lam bị đục, Công ty CP Cấp nước Nghệ An ngừng mua nước thô hút từ sông Lam của Công ty CP Cấp nước sông Lam để tự hút nước sông Đào (một nhánh nhỏ hạ nguồn sông Lam) sản xuất nước máy bán cho người dân TP Vinh và vùng phụ cận.