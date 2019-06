Nhân viên an ninh sân bay Thọ Xuân lại bị đánh

Nguồn tin từ Cảng hàng không Thọ Xuân cho biết khoảng 20 giờ 25 ngày 1-6, hành khách Lê Văn Hùng (ngụ Thanh Hóa) đi chuyến bay VJ247 chặng bay Thanh Hóa - TP.HCM, đã phớt lờ hướng dẫn của nhân viên kiểm soát an ninh khu vực kiểm tra soi chiếu

Chưa hết, nam hành khách này còn thách thức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và có hành vi ôm cổ rồi vật một nhân viên khi người này đang thực hiện nhiệm vụ.

Thậm chí khi được lực lượng an ninh hàng không sân bay Thọ Xuân đưa vào phòng xử lý, vị khách này vẫn tiếp tục có hành vi chống đối và dùng tay bị còng đập vào vùng trán một nhân viên kiểm soát an ninh hàng không gây chảy máu.



Trước đó tháng 11-2018, ba đối tượng khi ra sân bay tiễn người quen đã có hành vi tát và đạp một nữ nhân viên hàng không.

Các nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đã phối hợp đại diện nhà chức trách hàng không tại sân bay Thọ Xuân lập biên bản vi phạm và bàn giao khách Lê Văn Hùng cho Đồn Công an Mục Sơn và Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) tiếp tục xử lý.

Trước đó ngày 23-11-2018, cũng tại Cảng hàng không Thọ Xuân, 3 thanh niên gồm Phạm Hữu An, Lê Trung Dũng, Lê Văn Nhị, thường trú tại Thanh Hoá khi ra sân bay tiễn người quen đã có hành vi tát và đạp một nữ nhân viên hàng không

Ngoài việc bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử phạt vi phạm hành chính, 3 đối tượng nói trên bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng.