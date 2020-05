Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng được vận hành thương mại

Chiều 7-5, sau hai ngày làm việc, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đã kết luận đồng ý nghiệm thu cho phép EVN, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đưa nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (Trà Vinh) vào vận hành thương mại.



Đoàn Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Trưởng đoàn. Cùng làm việc với đoàn có ông Nguyễn Trung Hoàng -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc EVN và đại diện lãnh đạo EVNGENCO1,...

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại công trường, nhà điều khiển trung tâm, công tác vận hành của tổ máy cũng như kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng của dự án.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đánh giá cao sự nỗ lực của các bên cũng như công tác quản lý chất lượng của công trình. Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã vận hành ổn định trong suốt quá trình chạy thử nghiệm, chất lượng thi công và công tác lắp đặt của nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu so với thiết kế và hợp đồng EPC.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là một trong những dự án trọng điểm do EVNGENCO1 tư vấn, quản lý dự án. Đây là nhà máy nhiệt điện đốt than công suất 1 tổ máy 688MW, sử dụng công nghệ lò hơi trực lưu, đốt than và áp suất hơi siêu tới hạn. Tổng mức đầu tư dự án trên 22.774 tỉ đồng.

Nhà máy khởi công từ ngày 13-12-2014, bắt đầu vận hành tin cậy từ ngày 13-3-2020 và đến ngày 12-4-2020 đã hoàn thành chạy tin cậy. Dự kiến, nhà máy sẽ được bàn giao cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vận hành thương mại trong tháng 5-2020.