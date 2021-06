Để làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, duy trì hiệu quả phương thức sản xuất điện, đảm bảo cung ứng điện ổn định, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã chủ động đề ra các giải pháp đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn ổn định, liên tục, kinh tế.

Toàn cảnh Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ



Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện quản lý, vận hành 13 tổ máy phát điện có tổng công suất là 2.540 MW với độ ổn định và hiệu suất cao. Trong 5 năm, từ 2016-2020 các nhà máy điện Phú Mỹ đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện trên 76,6 tỉ kWh.

Trong thời điểm nắng nóng gay gắt và kéo dài như hiện nay đã làm cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng rất cao, yêu cầu công suất của hệ thống điện tăng cao kỷ lục và có nhiều thay đổi thất thường. Theo đó, việc tiết giảm và điều chỉnh phụ tải, nguồn điện là tình huống khẩn cấp để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống.

Nỗ lực trong việc đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nhu cầu sử dụng của nhân dân, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn ổn định.

Để đảm bảo độ tin cậy, khả dụng hiệu quả vận hành 13 tổ máy phát điện, đảm bảo các tổ máy, lò, các hệ thống phụ tải vận hành an toàn ổn định, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã đề ra loạt giải pháp cơ bản.

Cụ thể, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thực hiện tốt công tác thử nghiệm định kỳ để phát hiện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết, bất thường thiết bị. Đối với các tổ máy không có điều kiện ngừng máy, áp dụng các giải pháp như thay lược gió online, vận hành một nhánh bình ngưng, giả lập tín hiệu để xử lý các bất thường… nhằm nâng cao hệ số khả dụng các tổ máy. Bên cạnh đó, công ty cũng chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu bao gồm cả nhiên liệu dự phòng dầu DO để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động.

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy điện Phú Mỹ 1



Song song, đơn vị cũng rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư đặc biệt là đối với các thiết bị thường xuyên thay đổi chế độ làm việc, đảm bảo độ tin cậy vận hành, khởi động hàng ngày (daily start/stop) theo thị trường điện; Trang bị đầy đủ các điều kiện cho việc thực hiện cắm trại tập trung đối với lực lượng vận hành, lực lượng kỹ thuật, cán bộ, lãnh đạo để đảm bảo an toàn, duy trì sản xuất ổn định trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Với sự chuẩn bị kỹ càng này, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn, khả dụng công suất tối đa, vận hành hiệu quả, sản xuất điện liên tục ổn định. Đồng thời, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cũng đáp ứng tốt công suất, thị trường điện cho hệ thống điện, góp phần giữ vững an ninh năng lượng của hệ thống điện Quốc gia, nhất là cao điểm mùa khô, tăng cường an toàn phòng, chống dịch bệnh.