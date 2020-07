Nhiều công trình trái phép mọc trên đất cấm ở Hải Phòng

Chưa nắm được việc xây dựng trái phép Được biết, thời điểm các công trình trái phép tái xây dựng trên khu đất cấm, ông Nguyễn Công Hân, Chủ tịch UBND quận Hải An, khi đó vẫn giữ chức phó chủ tịch phụ trách quản lý đô thị. Khi chúng tôi liên hệ để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan cũng như phương án xử lý đối với công trình trái phép này, ông Hân hướng dẫn liên hệ với chánh Văn phòng UBND quận Hải An. Trước đó, khi trao đổi với PV, ông Lê Long Hưng, Chánh Văn phòng UBND quận Hải An, cho biết ông chưa nắm được việc xây dựng trái phép này. Ông Hưng ghi nhận lại nội dung để báo cáo chủ tịch quận. Tuy nhiên, ngày 7-7, chúng tôi liên hệ qua điện thoại để hỏi về phương án xử lý nhưng ông Hưng không trả lời.