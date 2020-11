Nhiều ĐBQH không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ

Bộ trưởng Bộ Công an: Không phải tách luật, chia quyền

Chiều 16-11, giải trình trước QH về Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết Bộ Công an có trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, trong đó có công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Do đó, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ QH và các cơ quan của QH đồng ý đề xuất xây dựng luật này. Ông cũng khẳng định nếu QH đồng ý ban hành luật và giao trách nhiệm cho Bộ Công an thì đảm bảo không tăng biên chế, không lãng phí, không tăng thủ tục hành chính.

“Chúng tôi thảo luận rất kỹ trong tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và cơ quan chuyên trách là sẵn sàng nhận trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước, trước QH và nhân dân về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” - ông Tô Lâm nói.

Ông Tô Lâm cũng cho rằng thực tế không phải là tách luật, mà quá trình làm luật và sự phát triển chung thì các quy định ngày càng đi vào lĩnh vực cụ thể, quy định chi tiết, nhất là vấn đề liên quan quyền con người, quyền công dân. Thực tế có những luật ban đầu chỉ có một luật nhưng sau phát triển lên thành nhiều luật, như Luật Đầu tư nay có Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đối tác công tư; hay Luật Khiếu nại, tố cáo thành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. “Nhiều luật chuyên ngành đi vào chi tiết, chứ đây không phải là tách luật, chia quyền” - bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Cũng theo bộ trưởng Công an, Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB này cần phải tuyên truyền đến toàn xã hội nên có ý kiến soạn thảo phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện, vì nếu dài thì khó học, khó triển khai. Do đó, nếu nội dung bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB để chung với hạ tầng giao thông và các vấn đề khác nữa thì quá dài.

“Hai luật này được Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, thành viên Chính phủ, cơ quan thẩm định và đặc biệt Bộ Công an và Bộ GTVT nhất trí cao, đảm bảo không làm ảnh hưởng lẫn nhau, không vi phạm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” - bộ trưởng Công an nói và khẳng định ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của ĐBQH để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật.

Sẽ xin ý kiến ĐBQH về việc giao bộ nào cấp bằng lái

Chiều 16-11, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đã kết luận nội dung phần thảo luận hội trường về hai dự án Luật GTĐB và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB. Ông cho biết các ĐBQH cơ bản tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi Luật GTĐB năm 2008.

Về vấn đề tách hay không tách luật, sáng 16-11, nhiều ý kiến đã phát biểu và tiếp tục được phân tích làm rõ thêm ở buổi chiều cùng ngày. Một số ý kiến tán thành việc ban hành luật và cho rằng cần thiết phải có một dự án luật chuyên biệt về bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB, đồng thời rà soát để tránh trùng lặp với Luật GTĐB.

“Về vấn đề này, trong kết luận phiên họp thứ 48, khi đồng ý bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật và để trình QH cho ý kiến, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng “việc Chính phủ tách nội dung GTĐB thành hai luật riêng biệt cần phải cân nhắc thật kỹ và xin ý kiến QH tại kỳ họp thứ 10”, do đó vấn đề này QH sẽ quyết định” - ông Tỵ nói.

Liên quan đến vấn đề quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, ông Tỵ chỉ rõ “bản chất của vấn đề này là xác định bộ nào sẽ quản lý nội dung này”. Đây là vấn đề còn đang có ý kiến khác nhau, được nhiều ĐB phát biểu ở cả hai phiên thảo luận về hai dự luật. “Việc phân công bộ nào quản lý phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phải đánh giá một cách khách quan, tổng thể, đánh giá kỹ trên cơ sở thông tin, số liệu cụ thể, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức, bộ máy, chi phí, nghiên cứu thêm kinh nghiệm của nước ngoài, xu hướng xã hội hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này. Vấn đề này Ủy ban Thường vụ QH sẽ xin ý kiến ĐBQH như đã kết luận” - ông Tỵ nhấn mạnh.