Nhiều khu đất nhà máy di dời biến thành chung cư, biệt thự

Cụ thể, bình quân mỗi người dân Hà Nội chỉ có 3 m2 diện tích không gian công cộng/người. Thậm chí những người dân ở quận Hoàn Kiếm chỉ có 30 cm2/người. Như vậy, Hà Nội còn một khoảng cách rất xa mới đạt chuẩn về không gian công cộng so với các thành phố trên thế giới (mức 9 m2/người)

Còn theo PGS.TS Phạm Thúy Loan, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, thiết kế đô thị là lĩnh vực chủ yếu tập trung vào chất lượng môi trường không gian đô thị, phục vụ con người, và không gian công cộng là chủ đề trọng tâm của thiết kế đô thị.

Trong đó, không gian công cộng phải có khả năng tiếp cận dễ dàng, phục vụ cho đời sống của con người. Khi so sánh về không gian xanh của Hà Nội so với các thành phố trên thế giới hoặc tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị thì đều thấp hơn khá nhiều.