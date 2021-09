Để bảo vệ môi trường, tạo thêm mảng xanh đô thị, một số mô hình “Trường học xanh”, “Không gian xanh” được thực hiện tại nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM đã và đang được duy trì xuyên suốt thời gian qua.



“Mảng xanh trên không” mang tính giáo dục

Cụ thể, tại TP.HCM, nhiều trường học đã thực hiện mô hình “Trường học xanh” để tạo mảng xanh cho ngôi trường của mình. Thông qua mô hình này, nhà trường muốn hướng các em học sinh ý thức hơn trong việc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường và yêu thiên nhiên hơn.

Điển hình là mô hình tại Trường Mầm non Măng Non II (quận 10). Thời gian qua, nhà trường đã tạo dựng được cơ sở vật chất trường lớp khang trang, xanh, sạch, đẹp và giàu tính sáng tạo. Cụ thể, thông qua phong trào thi đua xây dựng “Trường học xanh”, nhà trường đã tận dụng sân thượng để thực hiện công trình “Mảng xanh trên không”. Công trình này không chỉ tạo ra nhiều mảng xanh, giúp điều hòa nhiệt độ, phủ xanh trường học mà còn mang tính giáo dục, tạo cảnh quan đẹp mắt cho ngôi trường. Ngoài ra, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng đã có nhiều sáng tạo khi cải tạo khu vực hòn non bộ tại lầu 2 thành khu “Vườn cây của bé”.



Các cô giáo ở Trường Mầm non Măng Non II (quận 10) chăm sóc cây. Ảnh: NV

Chị Lý Kim Ngân là phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Măng Non II chia sẻ: “Nhờ có mô hình này mà con tôi biết nhờ cha mẹ mua cây để trồng quanh nhà. Cháu biết phân loại rác, biết loại rác nào có thể dùng ủ phân để bón cho cây, loại rác nào để riêng không tái chế được. Bé còn biết phân biệt các loại cây, biết được tầm quan trọng của cây xanh đối với môi trường”.

Cô Nguyễn Thị Thu Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non II, cho biết trường đã xây dựng một vườn cây, vườn hoa cho trẻ được quan sát, trải nghiệm, khám phá thế giới xung quanh vào giờ hoạt động ngoài trời. Qua đó có thể dạy trẻ kỹ năng quan sát, khám phá thiên nhiên. Ngoài các khu vực trồng rau, hoa, cây cảnh, nhà trường còn có góc vườn thuốc Nam khá đa dạng.

“Mảng xanh trên không của trường đã được phổ biến và nhân rộng ở nhiều nơi, được quận và TP công nhận đạt danh hiệu công trình giải pháp, sáng kiến xanh năm học 2019-2020. Mô hình này còn được công nhận đạt tiêu chuẩn “Trường học xanh” và đạt giải nhì “Trường học xanh” cấp TP năm học 2020-2021” - cô Lan cho biết.

Theo cô Lan, trong thời gian giãn cách, trường vẫn chăm sóc và duy trì tốt khu vườn cho các bé.

Nhiều bức tường được phủ xanh

Ngoài mô hình “Trường học xanh” thì mô hình “Không gian xanh” do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện thực hiện trong thời gian qua vẫn được duy trì tốt ở nhiều nơi. Đây là công trình cải tạo những bức tường cũ, bẩn thành bức tường mới và được trồng cây xanh bằng các sản phẩm là bình nhựa cũ. Tất cả vật dụng này đều đã qua sử dụng và được người dân đóng góp để bảo vệ môi trường, tạo không gian xanh trong khu dân cư.

Ông Đặng Bảo Quốc, Trưởng đại diện phía Nam Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, cho biết mô hình “Không gian xanh” được nhiều người hưởng ứng. Điển hình như ở khu phố 4 (phường 9, quận 3), sau khi cải tạo và “hóa xanh” bức tường thì người dân xung quanh thay phiên nhau chăm sóc, tưới nước, bón phân.

Ngoài ra, một số nơi ở quận 1, quận Gò Vấp cũng đang thực hiện và duy trì rất tốt mô hình này. “Công trình này rất có ý nghĩa, những hành động nhỏ như trồng cây, chăm sóc cây có thể giúp người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Nếu duy trì tốt mô hình này thì phần nào chúng ta sẽ khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường” - ông Đặng Bảo Quốc chia sẻ.•

TP.HCM xét tặng giải thưởng bảo vệ môi trường Nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể và cộng đồng có đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường, TP đã triển khai tổ chức trao giải “Giải thưởng môi trường TP.HCM”. Theo đó, giải thưởng sẽ trao cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Trong đó, tổ chức bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong nước và các tổ chức người nước ngoài có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp trên địa bàn TP.HCM. Cá nhân bao gồm người Việt Nam và những người nước ngoài có năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian thi hành án theo quy định của pháp luật; cộng đồng là nhóm dân cư sinh sống trên địa bàn TP.HCM.