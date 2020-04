Nhiều thay đổi về quy định thu phí không dừng

Hai giai đoạn cho dự án thu phí không dừng Hệ thống thu phí tự động không được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (BOO1): Tổng số 44 trạm, bao gồm 26 trạm trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, 18 trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác. Dự án này do Công ty VETC triển khai thực hiện. Đến nay đã lắp đặt, vận hành 40/44 trạm thu phí. Còn bốn trạm trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý chưa thực hiện do vướng mắc về nguồn vốn đầu tư hệ thống thiết bị tại trạm (do Hiệp định vay vốn hết hạn và việc chuyển VEC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai tại các dự án do VEC quản lý). Dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 (BOO2) được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 505/2018. Dự án gồm 33 trạm, Bộ GTVT đã tổ chức đấu thầu rộng rãi và đã lựa chọn liên danh nhà đầu tư do Viettel đứng đầu.