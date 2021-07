Các hướng lưu thông quá cảnh qua TP.HCM Kể từ ngày 9-7, các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TP.HCM lưu thông theo bốn lộ trình cụ thể như sau - Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước. Lộ trình 2: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước. - Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) về tỉnh Đồng Nai và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1K → tỉnh Đồng Nai. Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 1K → tỉnh Đồng Nai. - Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) về tỉnh Tây Ninh và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → ĐT 825 → ĐT 822 → Tỉnh lộ 7 → Quốc lộ 22 → tỉnh Tây Ninh. Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 22 → tỉnh Tây Ninh. - Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 22 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → ĐT 743A → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lộ trình 2: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các phương tiện lưu thông qua địa bàn TP.HCM sẽ được tạo điều kiện thuận lợi thông qua các việc cấp cho phương tiện các giấy nhận diện như được nêu tại phần I.