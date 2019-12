Niềm vui đọng lại từ cuộc thi 'Tay Lái Vàng'

Trải qua hai tháng với nhiều thử thách và vượt qua nhiều vòng thi, cuối cùng những tài xế xuất sắc nhất cũng đã lộ diện. Cuộc thi “Tay Lái Vàng” đã mang đến cho các bác tài “be” những niềm vui, sự đoàn kết và đặc biệt có những kiến thức bổ ích không chỉ phục vụ cho cuốc xe của họ, mà còn phục vụ cả cho cuộc sống hằng ngày.

Khép lại cuộc thi “Tay Lái Vàng” là những niềm vui

Cuộc thi "Tay lái Vàng" do be phối hợp cùng Bộ LĐ-TB&XH (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức với mục tiêu tài xế công nghệ được công nhận là một nghề nghiêm túc, chuyên nghiệp và được tôn vinh. Bốn vòng thi đã kết thúc cũng là lúc để các tài xế và xã hội cùng nhìn nhận lại công việc tài xế công nghệ trong thời đại 4.0.

Tài xế beBike Lê Duy Bảo (đồng hành cùng be 11 tháng) chia sẻ: "Nhờ tham gia chương trình mà tôi có tiền thưởng để về dự sinh nhật cô con gái, tôi đã hứa là về chung vui cùng nó. Ngoài ra, tôi còn được gắn huy hiệu trên apps của be, nhiều người sẽ biết đến tài xế công nghệ hơn. Trong cuộc thi, khi tôi trải qua thử thách, tôi đã chạy xe theo những kinh nghiệm mà mình có, cố gắng vượt qua những khó khăn mà ban giám khảo đưa ra. Trước đây tôi làm thợ điện lạnh nhưng giờ công việc chạy be tôi có thể trang trải được cuộc sống”.



Các tài xế công nghệ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện tài xế công nghệ chuyên nghiệp.

Tài xế beCar Nguyễn Quý Thắng vui vẻ nói: “Qua cuộc thi tôi cũng học hỏi được một số kiến thức đặc biệt, như việc chăm sóc trẻ em khi quấy trên xe. Theo đó, tôi đã luôn chuẩn bị một số đồ dùng như khăn, túi để phục vụ khách trên mỗi chuyến xe”.

Cũng qua cuộc thi “Tay Lái Vàng”, các tài xế công nghệ ngày càng khẳng định được sự chuyên nghiệp của tài xế công nghệ để xã hội đánh giá lại công việc này.

Khóa huấn luyện được sự tham mưu, tư vấn từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH và Trường CĐ nghề Bách khoa Hà Nội đã đem đến những kiến thức - kỹ năng vô cùng cần thiết và quan trọng cho người tài xế công nghệ, gồm: Kiến thức lái xe đúng luật và an toàn, kỹ năng xử lý tình huống giao thông (giả định), nâng cao dịch vụ khách hàng, kiểm soát căng thẳng.

Cần trân trọng và hiểu được giá trị của nghề

Ngay từ khi bắt đầu thành lập, “be” đã luôn đi theo lý tưởng “lấy tài xế làm gốc” và chú trọng từng bước xây dựng lộ trình hướng đến mục tiêu đưa tài xế công nghệ trở thành một nghề nghiệp được xã hội tôn trọng, pháp luật công nhận và bảo vệ quyền lợi bằng chính sách, quy định pháp lý rõ ràng.

Cuộc thi “Tay Lái Vàng” đã phần nào hiện thực hóa triết lý kinh doanh của ứng dụng gọi xe thuần Việt và hứa hẹn sẽ tạo tiền đề để cơ quan quản lý nhà nước dự kiến đưa nghề tài xế công nghệ vào kỳ thi tay nghề quốc gia bắt đầu từ năm 2020.



Ông Khuất Việt Hùng chia sẻ niềm vui cùng các tài xế công nghệ tại buổi trao giải cuộc thi "Tay Lái Vàng" vừa qua.

Đặc biệt, việc trở thành những người tài xế công nghệ đầu tiên tại Việt Nam được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện tài xế công nghệ chuyên nghiệp sẽ là nguồn động lực to lớn để anh em tài xế cố gắng hơn từng ngày trong việc cải thiện kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ với khách hàng. Từ đó, lan tỏa tinh thần hăng say cống hiến đến với cộng đồng tài xế.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cũng chúc mừng các anh em tài xế công nghệ đã được vinh danh và xuất sắc hoàn thành cuộc thi của mình. Ông nói: “Chúng ta đã chứng kiến nhiều những hành vi tham gia giao thông mất an toàn của những người khác trong quá trình làm việc. Vì vậy, khi nói về kỹ năng nghề, điều quan trọng nhất của nghề tài xế là lái xe làm sao để đảm bảo an toàn, sau đó là cách thức khiến cho khách hàng hài lòng.

Tiếp đến, mình thể hiện được sự gắn bó đối với đơn vị cung cấp ứng dụng, đó là nơi có việc làm và cũng là ngôi nhà để cùng sinh hoạt, có đồng nghiệp, bạn bè. Chính từ đó làm nên những “Tay Lái Vàng”, rồi khẳng định được vị trí, vai trò của người tài xế chuyên nghiệp trong xã hội. Đặc biệt, nó góp phần xây dựng, phát triển một cách bền vững một thương hiệu mà có sự đóng góp quan trọng từ phía tài xế”.

Ông Hùng cũng gửi lời cám ơn tới BE GROUP đã tổ chức cuộc thi để cùng chiến đấu, phát triển trong thị trường khốc liệt này. Và đề cao sự gắn bó của các tài xế với “be”.