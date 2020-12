'Nóng' như sửa điện nóng

Trong năm 2020, các tổ sửa chữa điện live-line của EVNHCMC đã thực hiện được hơn 14.400 lượt sửa chữa trên lưới mà không phải cắt điện. Với giải pháp này, chỉ số SAIFI (số lần mất điện trung bình/khách hàng/năm) hiện nay đạt 0,6 lần, giảm hơn 25,49% so với cùng kỳ năm 2019; chỉ số SAIDI (thời gian mất điện trung bình/khách hàng/năm) đạt hơn 48,5 phút, giảm 27,13% so với năm 2019. Kết quả này cũng góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng 2019 của Việt Nam tăng 37 bậc, xếp hạng 27 trên 190 nền kinh tế Thế giới, được Tổ chức Doing Business của Ngân hàng Thế giới công bố.