Petajico Hà Nội: Sức trẻ tuổi 20

Sau 20 năm trưởng thành và phát triển, Công ty CP Thương mại và Dich vụ Petrolimex Hà Nội (Petajico Hà Nội) là một trong những đơn vị tiêu biểu của Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC), hoạt động hiệu quả và để lại nhiều dấu ấn trong ngành vận tải xăng dầu.

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn Petajico Hà Nội thăm hỏi, động viên CBCNV tại các cửa hàng xăng dầu.



Từ mở rộng kinh doanh hiệu quả…



Petajico Hà Nội tiền thân là Xí nghiệp vận tải xăng dầu, trực thuộc Công ty xăng dầu Khu vực I, là một trong năm đơn vị cổ phần hóa đầu tiên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Sau 20 năm thành lập, trưởng thành và phát triển (1-7-1999 – 1-7-2019), đến nay Petajico Hà Nội là một trong những đơn vị tiêu biểu của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex hoạt động hiệu quả.

Những ngày đầu thành lập, từ một đội xe chỉ có 21 đầu xe dung tích nhỏ đến nay công ty đã phát triển thành đoàn xe mang thương hiệu Petrolimex với tổng số 281 đầu xe hiện đại, dung tích lớn (từ 8-42m3). Địa bàn hoạt động không chỉ gói gọn trong 3 tỉnh thành (Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu) như trước đây mà đã mở rộng ra 23 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc với năng lực vận chuyển ước đạt 156 triệu m3.km/năm đảm bảo đúng, đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.

Về kinh doanh xăng dầu, công ty hiện có 2 chi nhánh tại TP Bắc Ninh và tỉnh Lào Cai với 10 cửa hàng xăng dầu sản lượng bán đạt 53.590 m3/năm; năng suất lao động bán lẻ bình quân đạt 44m3/người/tháng.

Bên cạnh ngành kinh doanh chính là vận tải và xăng dầu, Petajico Hà Nội còn đầu tư mở rộng sang một số loại hình khác như kinh doanh phụ tùng săm lốp ôtô, dịch vụ cơ khí sửa chữa…

… Đến chăm lo đời sống người lao động

Nhiều năm qua, bên cạnh những hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống CBCNV của Petajico Hà Nội cũng để lại dấu ấn với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Theo ông Phạm Quốc Hùng, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Petajico Hà Nội, hiện toàn công ty có 519 CBCNV, trong đó có 475 đoàn viên công đoàn (65 đoàn viên nữ).

Xác định chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm công đoàn công ty vận động CBCNV tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động. Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp”, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã vận động đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm. CBCNV thường xuyên có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng có hiệu quả, góp phần tăng năng suất lao động.

“Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức vừa để rèn luyện tinh thần, thể chất cho đoàn viên, đồng thời tạo được không khí vui tươi, sôi nổi, nâng cao tinh thần đoàn kết trong đơn vị”- ông Hùng chia sẻ.

CBCNV Petajico Hà Nội hưởng ứng phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp”, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.



Ngoài ra, công đoàn công ty đã cùng với chính quyền tổ chức, động viên CBCNV tham gia nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, an sinh xã hội thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; tổ chức chương trình tết ấm tình thương, vận động 100% đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ quỹ từ thiện Petrolimex và quỹ xã hội quận Long Biên (Hà Nội).



Hàng năm, công đoàn công ty tổ chức thăm, động viên các đoàn viên, CBCNV có bệnh hiểm nghèo cũng như các gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống.