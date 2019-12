Phạt xe không dán thẻ đi vào làn thu phí không dừng 2 triệu

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay số lượng phương tiện dán thẻ Etag và nộp tiền vào tài khoản giao thông để tham gia dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) hiện có khoảng 800.000 thẻ/3,5 triệu phương tiện dán thẻ sử dụng dịch vụ ETC. Ngành đường bộ thừa nhận số xe dán thẻ Etag vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân, do chủ phương tiện vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt trong khi việc thanh toán, nộp và quản lý tài khoản giao thông chưa được thuận tiện cho người sử dụng dẫn đến chưa khuyến khích được người dân tham gia dịch vụ…