Cần cấp bách làm đường vành đai 4 Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết dự án đường vành đai 4 là tuyến đường rất quan trọng nên trong nhiệm kỳ này cần làm công tác chuẩn bị đầu tư. Hiện nay, TP.HCM đã giao Ban giao thông làm các bước nghiên cứu, lập dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cũng cho biết dự án đường vành đai 4 cần triển khai ngay nếu không thì rất chậm, đây là tuyến tạo động lực kinh tế cho cả vùng. Tuyến này sẽ kết nối trực tiếp tới sân bay Long Thành nên các địa phương cần chuẩn bị ngay từ bây giờ để đáp ứng kịp trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết hiện nay Long An đã hoàn chỉnh hướng tuyến vành đai 4 và cho một đơn vị nghiên cứu tiền khả thi đoạn này. Đồng thời, tỉnh Long An cũng kiến nghị tách gói GPMB riêng để tạo sự đồng bộ với các địa phương.