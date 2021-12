Trong năm 2021, vận chuyển hàng hoá vấn đạt 5,6 triệu tấn, bằng 110,4% cùng kỳ nhưng chỉ vận chuyển được 1,4 triệu lượt hành khách lên tàu, bằng 36,7% cùng kỳ. Doanh thu trực tiếp từ vận tải đạt 2.600 tỉ đồng, bằng 85% cùng kỳ. Doanh thu Tổng công ty hợp nhất đạt 6.290 tỉ đồng bằng 94,6% so với cùng kỳ và đạt 95,3% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân người lao động là 7,2 triệu đồng/người/tháng đạt khoảng 84 % so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập của người lao động khối vận tải đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng bằng 68% so với cùng kỳ.