Ngày 18-2, trong khuôn khổ hội thảo “Gỡ vướng pháp lý để thu hút đầu tư” (do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng UBND tỉnh Phú Yên tổ chức), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã trao 4 quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp.

Đơn vị thứ nhất được trao quyết định là Công ty Cổ phần HBRE Phú Yên với dự án Trang trại phong điện HBRE An Thọ - giai đoạn 1, địa điểm đầu tư tại các xã: An Thọ, An Hiệp và An Lĩnh, huyện Tuy An.

Đơn vị thứ hai là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên với dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m3/ngày đêm lên 10.000m3/ngày đêm, địa điểm đầu tư tại các xã: Xuân Bình, Xuân Lộc, Xuân Hải, Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu.



Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế (ngoài cùng bên phải) trao quyết định chủ trương đầu tư dự án cho các doanh nghiệp. Ảnh: PV

Thứ ba là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Du lịch Sao Việt với dự án Khu với dự án du lịch sinh thái Sao Việt, được tách thành 3 dự án: Khu du lịch sinh thái Núi Thơm (tại xã An Phú, TP Tuy Hòa); Khu du lịch biển Sao Mai (tại xã An Phú, TP Tuy Hòa); Khu du lịch biển Bãi Xép (tại xã An Chấn, huyện Tuy An).

Thứ tư là Công ty Cổ phần Menifique với dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng nước nóng Phú Sen.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan, các vướng mắc về pháp lý đang tồn tại, qua đó kiến nghị bộ ngành liên quan tháo gỡ, đồng thời khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào tỉnh Phú Yên, góp khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế cho địa phương.

Hội thảo chia làm 2 phiên, phiên thứ nhất các đại biểu thảo luận về vấn đề vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phiên thứ hai, các đại biểu thảo luận chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và vướng mắc đầu tư hạ tầng vào cụm công nghiệp.

“Chúng tôi hết sức cầu thị, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về giải phóng mặt bằng, về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng… Cái nào thuộc thẩm quyền của tỉnh, chúng tôi sẽ xử lý, cái nào thuộc thẩm quyền cao hơn thì chúng tôi sẽ đề xuất, kiến nghị” – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế chia sẻ cuối hội thảo.

Tương tự, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cũng chia sẻ: “Chúng tôi nghe rất nhiều ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, sở ban ngành Phú Yên. Có thể thấy vấn đề này không chỉ ở Phú Yên mà ở nhiều tỉnh thành khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, tìm hiểu và phản ánh. Báo Pháp Luật TP.HCM luôn đồng hành với doanh nghiệp, các tỉnh thành để gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cho địa phương”.