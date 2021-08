UBND tỉnh Đồng Nai vừa gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội giải trình bổ sung về việc triển khai dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành. Trong đó, địa phương này đưa ra một số biện pháp để đẩy nhanh việc bàn giao đất xây dựng sân bay.



Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành đã dần hoàn thiện. Ảnh: VŨ HỘI

Rà soát từng trường hợp tránh hỗ trợ chồng chéo

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 7, có 4.325/6.725 hộ gia đình, cá nhân được công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích đất thu hồi hơn 3.680 ha/5.000 ha phạm vi xây dựng cảng hàng không (đạt 73,61%). Tuy nhiên, còn tồn tại 1.103 trường hợp chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay.

Đối với các trường hợp chuyển nhượng, cho tặng bằng giấy viết tay nguyên lô đất trước ngày 1-7-2014 (thời điểm Luật Đất đai có hiệu lực), UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND huyện Long Thành căn cứ quy định tại Điều 82 Nghị định số 43/2014 và Quyết định số 41/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ rà soát từng trường hợp cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân (ghi tên người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, người đang sử dụng), đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Cạnh đó, tránh làm phát sinh các chính sách hỗ trợ giữa người được cấp giấy chứng nhận và người đang sử dụng đất gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Đối với các trường hợp chuyển nhượng, cho tặng bằng giấy viết tay trọn lô đất sau ngày 1-7-2014, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất giao UBND huyện Long Thành xử lý tương tự các trường hợp chuyển quyền trước ngày 1-7-2014.

Trường hợp có phát sinh tăng các chính sách hỗ trợ, UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND huyện Long Thành tổng hợp, báo cáo cụ thể các chính sách hỗ trợ chủ sử dụng đất cũ và chính sách hỗ trợ cho người nhận chuyển quyền, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử lý hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định.

“Đối với các trường hợp chuyển nhượng, cho tặng bằng giấy viết tay một phần lô đất, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất thành lập tổ công tác do Sở TN&MT làm tổ trưởng để rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, xử lý bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định…” - UBND tỉnh Đồng Nai cho hay.

Đẩy nhanh hai tuyến đường nối sân bay

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án sân bay Long Thành có hai tuyến đường kết nối với sân bay. Tuyến số 1 dài khoảng 3,8 km, điểm đầu giao với quốc lộ 51, điểm cuối giao với đường dẫn vào nhà ga sân bay Long Thành, có chiều rộng 85-120 m. Tuyến số 2 có chiều dài khoảng 3,5 km, điểm đầu giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối giao với tuyến số 1, có chiều rộng 136 m. Tuyến số 2 là một đoạn của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hiện nay, UBND huyện Long Thành và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Long Thành đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất và tổng hợp danh sách các thửa đất nằm trong ranh giới thu hồi đất, nhận bàn giao mốc ngoài thực địa.

Tuy nhiên, do diện tích tại bản vẽ thiết kế cơ sở tăng so với bản đồ thu hồi đất (do bao gồm cả phần diện tích quy hoạch đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu) nên UBND huyện Long Thành đang chờ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư cung cấp bản vẽ thiết kế cơ sở chính thức để tiến hành rà soát, lồng ghép và hoàn thiện bản đồ thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, điều chỉnh các mốc cắm trên thực địa trình phê duyệt kế hoạch thu hồi đất.

Vừa qua, tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị ACV cung cấp hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở chính thức của hai tuyến đường giao thông kết nối để tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa nhận được hồ sơ từ ACV.

“Do đó, công tác giải phóng mặt bằng hai tuyến giao thông kết nối (khoảng 136 ha đất) sẽ khó đạt mục tiêu hoàn thành trong năm 2021…” - UBND tỉnh Đồng Nai cho biết.•