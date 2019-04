Quảng Nam nói bảo vệ quyền lợi của người dân

Hoàng Nhất Nam phản pháo Bách Đạt An Trong một diễn biến khác, ngày 1-4, tin từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Hoàng Nhất Nam (có trụ sở tại TP Đà Nẵng) cho hay vừa có văn bản gửi chính quyền hai địa phương TP Đà Nẵng, Quảng Nam về việc đảm bảo quyền lợi cho người dân đã đăng ký mua đất tại ba dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Văn bản của Hoàng Nhất Nam có nhiều điểm phản pháo lại báo cáo trước đó của Bách Đạt An gửi tỉnh Quảng Nam. Lý giải cáo buộc của Bách Đạt An cho rằng Hoàng Nhất Nam thu tiền trái phép khi chưa có văn bản ủy quyền, Hoàng Nhất Nam cho hay việc môi giới, thu tiền, tiến độ thanh toán được thực hiện qua một thời gian dài, công khai và đều được thông báo, gửi thư mời cũng như đa phần có đại diện Bách Đạt An tham dự. Vì vậy, việc này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Bách Đạt An nhưng Bách Đạt An không hoặc chưa từng phản đối. Cũng theo Hoàng Nhất Nam, Bách Đạt An thông báo chấm dứt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam với lý do: “Hoàng Nhất Nam trực tiếp ký hồ sơ chuyển nhượng các lô đất cho bên thứ ba và thu tiền trái quy định. Việc thu tiền của Hoàng Nhất Nam vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, tự ý bán và không thông báo, báo cáo chủ đầu tư,…”. Hoàng Nhất Nam cho rằng tất cả lý do mà Bách Đạt An đưa ra nhằm chấm dứt hợp đồng là chưa đủ căn cứ. “Hoàng Nhất Nam không đồng ý với quan điểm đơn phương chấm dứt hợp đồng từ phía Bách Đạt An. Quan điểm của Hoàng Nhất Nam là ba hợp đồng này phải được tiếp tục, hai bên cùng thực hiện nghĩa vụ của mình để đảm bảo quyền lợi cho cả hai cũng như bên thứ ba liên quan” - văn bản nêu. Cũng tại văn bản, Hoàng Nhất Nam kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam cùng các sở, ngành liên quan tạo điều kiện để Bách Đạt An hoàn thành các thủ tục pháp lý, hạ tầng dự án, nhanh chóng có giấy đỏ, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân.