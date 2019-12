Quảng Nam: Sẽ cưỡng chế nhà nghỉ trên đất công cộng ven biển

Ngày 9-12, trao đổi với PLO, ông Đinh Hùng Liên, Chủ tịch UBND phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), xác nhận đã hết thời hạn để chủ nhà nghỉ Hà My T-T tự tháo dỡ toàn bộ công trình. Chủ nhà nghỉ này đã không hợp tác trong việc tự tháo dỡ theo thông báo trước đó của phường Điện Dương.

“Về phương án là phải cưỡng chế nhưng cơ quan ra quyết định cưỡng chế phải là UBND thị xã Điện Bàn” - ông Liên nói.



Nhà nghỉ Hà My T-T bị yêu cầu tháo dỡ nhưng gần chục năm sau vẫn tồn tại. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, cho hay đã giao công an kiểm tra hoạt động lưu trú của nhà nghỉ Hà My T-T, hiện đang chờ công an báo cáo.

Trong tuần sau khi công an địa phương báo cáo, UBND thị xã Điện Bàn sẽ họp để ra quyết định cuối cùng.

“Việc ký quyết định cưỡng chế là trách nhiệm của chủ tịch UBND thị xã trên cơ sở thống nhất của UBND, phải kỹ lưỡng” - ông Đạt nói.

Ông Hiển (người quản lý nhà nghỉ Hà My T-T) cho hay ngày 8-11, chủ nhà nghỉ này đã có đơn khiếu nại gửi phường Điện Dương và thị xã Điện Bàn. “Chúng tôi có giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, nằm trong quy hoạch 1/500 khu bãi tắm Hà My, có thông báo giao đất (Thông báo 113 của UBND huyện Điện Bàn ngày 11-8-2006 - PV), vậy tại sao không cấp sổ hồng cho chúng tôi” - ông Hiển nói.

Nói về việc này, ông Đạt thừa nhận trước đây nhà nghỉ Hà My T-T có giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, khi đã hết thời hạn cho thuê đất và đã có thông báo thu hồi đất thì các văn bản này tự mất hiệu lực.

Về quy hoạch 1/500 mà ông Hiển nhắc tới, ông Đạt cho hay đó là quy hoạch khu bãi tắm Hà My, nằm trong quy hoạch vệt cây xanh ven biển. Đây là khu vực đất công cộng bất khả xâm phạm chứ không phải là cho phép nhà nghỉ Hà My T-T tồn tại trên đất này.

Như PLO đã thông tin trong bài “Lúng túng với một nhà nghỉ bị yêu cầu tháo dỡ” đăng ngày 26-11, nhà nghỉ Hà My T-T được UBND xã Điện Dương (cũ) cho thuê đất thời hạn 10 năm để kinh doanh dịch vụ du lịch.

Nhưng đến năm 2011, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận việc xã Điện Dương cho thuê đất như trên là vượt thẩm quyền. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định về việc xử lý kết luận thanh tra, chỉ đạo xã Điện Dương phải thanh lý ngay hợp đồng thuê đất, tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng lấn chiếm trái phép trong và ngoài phạm vi 900 m2. Lãnh đạo xã Điện Dương cho thuê đất thời kiểm đó cũng đã bị kỷ luật.

Tuy nhiên, từ đó đến nay nhà nghỉ Hà My T-T vẫn tồn tại và hoạt động bình thường. 310 triệu đồng tiền thuê đất, chủ nhà nghỉ cũng chưa nộp cho địa phương.