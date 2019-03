Quảng Nam trấn an dân vụ 1.000 người đòi giấy đỏ

Mong thoát những con hẻm 1, 2 m Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam sai nhưng trách nhiệm là do UBND tỉnh Quảng Nam chọn không đúng nhà đầu tư, ban quản lý đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc không nghiêm túc thực hiện chức năng quản lý. Trong thời gian dài họ làm sai, sao ban quản lý không biết? Thời điểm hợp đồng mua đất của Bách Đạt An, người dân bán đất, bán nhà để mua một lô đất với mong muốn thoát ra khỏi các con hẻm 1 m, 2 m. Nhưng bây giờ giá đất cao gấp nhiều lần, người dân khó lòng mua nổi một lô đất tại vị trí cũ chứ đừng nói đến đất ở các dự án... Ông NGUYỄN QUANG SƠN, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, đại diện đứng đơn khiếu nại cho hơn 1.000 người dân Có việc mua đi bán lại Trong hơn 1.000 người dân, có trường hợp người dân thực sự có nhu cầu về đất ở. Nhưng cũng có người không phải quá bức xúc, họ mua đất cho tương lai, rồi có việc mua đi bán lại, ít nhiều tác động đến sự bất thường trong giá đất tại thị xã Điện Bàn. Từ việc giá đất mấy năm trước 3-4 triệu đồng/m2 thì nay lên đến 20 triệu đồng/m2. Người sau bán cao hơn người trước, dần dần đẩy giá lên... Ông LÊ TRÍ THANH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam