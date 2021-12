Ngày 30-12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập TP Vũng Tàu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Đảng và Nhà nước trao tặng.



Trung tâm dầu khí và TP du lịch sạch ASEAN



Năm 1991, cùng với việc thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vũng Tàu chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. TP Vũng Tàu buổi đầu thành lập được Chính phủ xác định: “Là thành phố cửa ngõ, có kinh tế mở hướng vào nội địa và ra nước ngoài. Đồng thời là một trung tâm du lịch, nghỉ mát, dịch vụ, giao thông thương mại của vùng và của quốc gia; một trung tâm khai thác, dịch vụ dầu khí của cả nước và là một đô thị có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng của vùng Nam bộ”.



Một góc TP Vũng Tàu-Ảnh: TK

Với vai trò quan trọng và vị trí chiến lược như vậy, những năm qua, TP Vũng Tàu đã nỗ lực từng bước thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn và đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội; tạo tiền để quan trọng bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.



Hiện nay, Vũng Tàu đã trở thành một thành phố công nghiệp và dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao, ổn định so với nhiều đô thị trong toàn quốc; là địa phương đứng đầu trong toàn tỉnh về thu nộp ngân sách. Đồng thời từng bước trở thành đô thị trung tâm tổng hợp cấp quốc gia về dầu khí, du lịch và là một trong những đô thị dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân tính theo đầu người.



Bên cạnh phát triển kinh tế, TP Vũng Tàu làm tốt công tác an sinh xã hội-Ảnh:TK

Nếu như ở thời điểm mới thành lập, giá trị sản xuất các ngành kinh tế của TP Vũng Tàu chỉ đạt 271 tỉ đồng, đến nay đã đạt khoảng 82.500 tỉ đồng. Thu ngân sách thời kỳ đầu bình quân hàng năm đạt khoảng 14 tỉ đồng, đến nay đạt hơn 5.300 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người thời kỳ đầu đạt khoảng 500USD/người, nay đạt khoảng 8.000USD/người.



Đời sống vật chất, tinh thần của người dân TP Vũng Tàu được nâng cao. Trong ảnh người dân tập thể dục tại công viên núi Tao Phùng. Ảnh: TK

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu, nhấn mạnh: “Sự phát triển ổn định kinh tế là tiền đề vững chắc để thành phố cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, cũng như chăm lo tốt các mặt an sinh xã hội. Sự phát triển ổn định cũng giúp TP đủ nguồn lực đầu tư và chỉnh trang đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông đồng bộ và hoàn chỉnh; 100% phường, xã đều đạt chuẩn quốc gia về y tế; chất lượng giáo dục luôn đứng đầu tỉnh; nhiệm vụ quốc phòng và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo”.



Với những thành quả đạt được, năm 2013, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Năm 2020, Hiệp hội Du lịch các quốc gia Đông Nam Á cũng trao tặng TP Vũng Tàu danh hiệu "THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH ASEAN".

Xây dựng Vũng Tàu trở thành một đô thị thông minh

Ông Trần Đình Khoa chia sẻ, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn những hạn chế và tồn tại. Những thành tựu đạt được là khả quan, nhưng phần nào vẫn chưa tương xứng với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có của thành phố, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế du lịch- thương mại.

Ông Khoa cho biết, những hạn chế khác như quản lý về quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên, đất đai, phát triển các thiết chế văn hoá- xã hội chưa tương xứng với một thành phố đô thị loại 1. Cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, quỹ nhà ở của nhân dân còn hạn hẹp, nhiều vấn đề xã hội chậm được giải quyết…

TP Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2035 sẽ xây dựng TP trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ công cộng và đầu mối giao lưu quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời là trung tâm du lịch, thương mại - tài chính - ngân hàng, dịch vụ hậu cần thủy hải sản, dịch vụ hàng hải, phát triển cảng biển, dịch vụ khai thác và chế biến dầu khí của cả nước; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường biển.



TP Vũng Tàu đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập. Ảnh:MT

TP Vũng Tàu cũng xác định thời gian tới địa phương sẽ có nhiều thuận lợi mới nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ... Tuy vậy, TP Vũng Tàu sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

TP sẽ tập trung thực hiện các khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý đô thị; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ. Từ đó, xây dựng Vũng Tàu trở thành một đô thị thông minh dựa trên 3 trụ cột chính: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và xem đây là một trong những động lực chủ yếu để bứt phá và phát triển trong tương lai…