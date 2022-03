Xử lý rác thải của F0 phải theo quy trình Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO), cho biết CITENCO là đơn vị thực hiện xử lý rác thải y tế, rác thải của những người nhiễm COVID-19 theo đúng quy chuẩn bằng phương pháp đốt. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý loại chất thải đặc biệt này được công ty đảm bảo nghiêm ngặt theo quy trình, quy định và an toàn tuyệt đối. Cụ thể, các công nhân thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải này được trang bị đồ bảo hộ đảm bảo theo tiêu chuẩn của ngành y tế. Chất thải được bọc kín trong thùng chứa hoặc túi chuyên dụng màu vàng, dán nhãn cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh. Rác trước khi thu gom để đưa lên xe vận chuyển chuyên dụng (thùng kín) được phun xịt khử khuẩn. Rác thải khi vận chuyển về nơi xử lý tiếp tục được phun xịt khử khuẩn một lần nữa trước khi đưa ra khỏi xe và tiếp tục được khử khuẩn trước khi vào lò đốt xử lý bằng công nghệ đốt hai cấp (buồng đốt sơ cấp và thứ cấp) ở nhiệt độ cao. Tro thải sau khi đốt được hóa rắn và chôn lấp tại hầm chôn lấp an toàn dành riêng cho chất thải nguy hại. “Hiện nay cũng có nhiều trường hợp người dân không thực hiện đúng việc xử lý rác thải của F0 tại nhà, điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho người dân cũng như người thu gom rác. Do đó, rất mong mỗi cá nhân nên có ý thức hơn trong việc xử lý rác thải. Những trường hợp F0 cách ly tại nhà nên để rác riêng và giao cho những đơn vị thu gom rác thải y tế” - ông Nhựt chia sẻ.