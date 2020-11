Sân bay Cam Ranh ngưng phát thanh ga quốc nội

Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - ACV cho biết trong khuôn khổ chương trình hành động nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách tại các cảng hàng không của tổng công ty, từ ngày 16-11, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh sẽ ngừng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga quốc nội nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống phát thanh.

Thay vào đó, các thông tin sẽ được hiển thị trên các màn hình thông tin chuyến bay (FIDS). Hệ thống này vừa được Cảng HKQT Cam Ranh nâng cấp, đảm bảo cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác.

Theo đó, hành khách cần chủ động theo dõi các màn hình FIDS và các bảng, biển hướng dẫn vị trí tại nhà ga để cập nhật thông tin về chuyến bay của mình, đồng thời có mặt tại cửa khởi hành theo giờ quy định ghi trên vé để kịp thời ra máy bay.



Cảng HKQT Cam Ranh sẽ ngưng phát thanh thông tin chuyến bay ở nhà ga quốc nội từ giữa tháng 11-2020. Ảnh: Internet.

Trong thời gian mới chuyển đổi, nhân viên hàng không làm việc tại nhà ga sẽ tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn hành khách, nhất là đối với một số hành khách chưa quen với màn hình hiển thị thông tin chuyến bay.

Đại diện ACV phân tích việc không phát thanh tại sân bay đã thành thông lệ trên thế giới và đã được một số sân bay lớn ở Việt Nam áp dụng. Việc ngưng phát thanh mang lại cho hành khách sự thoải mái, không bị làm phiền bởi tiếng ồn từ hệ thống phát thanh.

Phía ACV thông tin sau thời gian gián đoạn khai thác do COVID-19, từ tháng 5-2020 vận chuyển hàng không nội địa đã được phục hồi. Để bảo đảm an toàn khai thác và phòng chống dịch bệnh, Cảng HKQT Cam Ranh đã thực hiện tốt quy trình khai thác bảo đảm an toàn cho hành khách do ACV ban hành.