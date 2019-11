Sân bay 'im lặng', khách ít nhỡ chuyến hơn lúc phát loa

Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, đánh giá với mặt bằng nhà ga hạn chế, tần suất khai thác đang quá tải, việc chuyển đổi hình thức phát thanh sang thể hiện trên màn hình thông báo đã giảm thiểu được ô nhiễm tiếng ồn, được các đơn vị, các hãng hàng không, hành khách ủng hộ.





Hành trình các chuyến bay được cập nhật trên màn hình FIDS. Ảnh: P.ĐIỀN

Đồng thời với các hãng hàng không, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã có các biện pháp truyền thông trên các phương tiện đại chúng, khuyến cáo tới hành khách bằng tin nhắn SMS, phát thanh định kỳ nhắc nhở hành khách theo dõi màn hình thông báo tại nhà ga 15 phút/lần và bảng đứng thông báo.

Theo đó, sau một tháng áp dụng, các trường hợp khách nhỡ chuyến bay xảy ra ít hơn, chủ yếu tập trung ở những ngày đầu triển khai, tuy nhiên các hãng hàng không đã chủ động hỗ trợ hành khách đổi miễn phí sang chuyến bay gần nhất.

Kết quả theo dõi từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho thấy số lượng hành khách bị cắt nhỡ chuyến ít hơn so thời điểm còn duy trì phát thanh do hành khách đã được thông báo, chủ động hơn, theo dõi trạng thái thông tin chuyến bay trên màn hình FIDS so với trước đây.

Ngoài ra một số khách bị nhỡ chuyến do chủ quan, không theo dõi dù đã được nhân viên nhắc nhở, thông báo về việc chuyển đổi hình thức truyền đạt thông tin tại nhiều vị trí như sảnh, an ninh soi chiếu, cửa chờ ra khởi hành.

Tuy nhiên, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho rằng để cải thiện, cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại nhà ga hiện tại cảng đang tiếp tục thực hiện màn hình kích thước lớn hơn bảng biển tại các vị trí thuận tiện, bảng biển dễ nhìn và tăng cường tại một số vị trí giao điểm.

Trước đó, ngày 1-7-2019, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã ngưng phát thanh tại ga quốc tế.