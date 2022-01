Ngày 28-1, đại diện sân bay Nội Bài cho biết sản lượng vận chuyển qua cảng này đang có chiều hướng tăng dần vào những ngày cận tết Nguyên đán.

Cụ thể, lúc cao điểm sân bay Nội Bài có sản lượng cất hạ cánh đạt khoảng 385 lượt chuyến/ngày (gồm khoảng 120 chuyến bay quốc tế, 265 chuyến bay quốc nội) và sản lượng hành khách đạt khoảng 36 ngàn lượt khách/ngày (2 ngàn khách quốc tế và 34 ngàn khách quốc nội).

Trong khi trung bình các tuần trước đó chỉ đạt khoảng 270 lượt cất hạ cánh và 26 ngàn lượt khách mỗi ngày.

Để đáp ứng lượng hành khách tăng cao, sân bay Nội Bài đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ tổng thể và chi tiết theo từng giai đoạn. Đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ 1 từ ngày 24-1 đến ngày 11-2 theo chỉ đạo của Cục Hàng không.



Lượng hành khách qua sân bay Nội Bài tăng cao. Ảnh: V.LONG

Cạnh đó, Nội Bài cũng mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh, mở lại khai thác sảnh E, linh hoạt điều chỉnh quầy thủ tục, sắp xếp cửa ra máy bay, băng tải hành lý đảm bảo phù hợp với thực tế và nâng cao năng lực phục vụ hành khách.

Để đảm bảo thuận lợi trong khi thực hiện các chuyến bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách cần chủ động đến sớm trước hai tiếng đối với chuyến bay quốc nội, ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế; khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID.

Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác...

Theo số liệu thống kê, sản lượng dịp cao điểm tết Nguyên đán 2022 tăng 15% so cùng kỳ tết 2021, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với nhiều thời điểm trước đây.

Đơn cử, ngày đợt cao điểm 30-4 và 1-5-2021, cảng đã phục vụ an toàn 540 lượt chuyến bay và 79 ngàn khách/ngày. Cao điểm tết Nguyên đán 2020 khi chưa có dịch COVID-19, cảng phục vụ an toàn tuyệt đối 620 lượt chuyến bay và hơn 96 ngàn khách/ngày.

“Với giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kể cả vào các khung giờ cao điểm, sản lượng vận chuyển đều cách xa so với các dịp cao điểm trước đây và không vượt quá năng lực thông qua của sân bay Nội Bài”- đại diện sân bay Nội Bài khẳng định.