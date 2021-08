Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) Hoàng Văn Thư, cho biết những ngày tới dự kiến sẽ có 10 chuyến bay từ TP.HCM đưa bà con về Nghệ An. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ có khoảng 1.000 khách, theo đó cảng đang phối hợp với CDC Nghệ An và các địa phương lên phương án tiếp đón bà con về đến sân bay Vinh.

Ông Thư chia sẻ, cảng sẽ tính toán đưa ra hai phương án để đón khách. Phương án thứ nhất nếu bà con đi theo nhóm, cách ly tập trung thì cảng sẽ bố trí xe đón tại chân cầu thang và nhanh chóng chuyển đến khu cách ly để lấy mẫu xét nghiệm.

Phương án thứ hai nếu có bà con không đi theo nhóm, có nhiều hành lý và cách ly theo nhiều điểm khác nhau thì cảng sẽ bố trí khu vực để đo thân nhiệt từ xa, lấy mẫu xét nghiệm.

Người đứng đầu sân bay Vinh thông tin thêm hiện công tác phòng dịch tại sân bay Vinh đang được triển khai để kịp thời phục vụ bà con. Cảng đã triển khai phun khử khuẩn toàn bộ sân bay, trang bị máy đo thân nhiệt từ xa và khu cách ly tạm thời nếu hành khách có biểu hiện nhiễm COVID-19, cung cấp danh sách hành khách cho các địa phương để phục vụ công tác điều tra, truy vết, phòng chống dịch.

Trao đổi với PLO, ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM cho biết, hiện công tác đưa bà con về Nghệ An đã sẵn sàng. Trong đó UBND tỉnh đã có công văn đề nghị Vietnam Airlines mở lại đường bay từ TP.HCM đi Vinh và chốt lại giá với hãng là có thể triển khai như kế hoạch đã định.

Ông Tuệ thông tin, đợt 1 sẽ triển khai sáu chuyến bay đưa bà con về quê hoàn toàn miễn phí, sau đó tùy tình hình tại địa phương và nguồn ủng hộ, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM sẽ tính toán phương án tiếp theo.