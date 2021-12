Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X vừa biểu quyết thông qua nghị quyết thống nhất thực hiện dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, với phương án dự kiến đầu tư của Bộ Giao thông vận tải.

Đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,43 km, trong đó qua địa phận tỉnh Đồng Tháp khoảng 19,81 km, qua địa phận tỉnh Tiền Giang khoảng 7,62 km. Điểm đầu dự án giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (cách nút giao An Bình khoảng 4 km). Điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (cách nút giao An Thái Trung khoảng 2 km).

Ở giai đoạn 1, quy mô có 04 làn xe cao tốc hạn chế, chiều rộng mặt cắt ngang 17 m. Giai đoạn hoàn thiện quy mô 04 làn xe cao tốc hoàn chỉnh mặt cắt ngang 24,75 m.



Điểm cuối cao tốc An Hữu - Cao Lãnh sẽ giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: TX

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 1454/QĐ-TTg ngày 01-9-2021 thì nhu cầu sử dụng đất khoảng 127,76 ha.

Sơ bộ khái toán tổng mức đầu tư giai đoạn 1 quy mô là hơn 6.476 tỉ đồng bao gồm lãi vay. Sơ bộ khái toán tổng mức đầu tư giai đoạn hoàn thiện (không bao gồm lãi vay) là hơn 13.298 tỉ đồng.

Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)) với phương án dự kiến vốn ngân sách góp 50% và nhà đầu tư góp 50% tổng mức đầu tư; thời gian thu phí dự kiến tối đa 19 năm.

HĐND giao UBND tỉnh là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án này và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để triển khai các thủ tục tiếp theo của Dự án theo đúng quy định.