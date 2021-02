Sắp giảm lực lượng CSGT ra đường làm nhiệm vụ

Ba dự án thành phần

Đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính được chia làm ba dự án thành phần.

Dự án một do Cục CSGT làm chủ đầu tư với khoảng 850 tỉ đồng để xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho kết nối, chia sẻ dữ liệu camera. Dự án này xây dựng kho dữ liệu dùng chung có tích hợp các hệ thống camera giám sát trên không gian mạng; quản lý dữ liệu dùng chung và tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ trong và ngoài ngành công an; lưu trữ toàn bộ dữ liệu camera trên tuyến quốc lộ 1A, các tuyến cao tốc...

Dự án hai và thứ ba có cùng nội dung đầu tư, nâng cấp trung tâm chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát cho hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM sẽ do công an của các TP này làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến mỗi dự án 650 tỉ đồng.

Theo đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM xây dựng thêm hệ thống phần mềm tự động phát hiện xe vi phạm, tự động cảnh báo các điểm ùn tắc giao thông và các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, tự động cảnh báo, hiển thị xe thuộc diện phải giám sát (xe mất cắp, xe gây tai nạn bỏ chạy, xe đang trong chuyên án cần theo dõi...).