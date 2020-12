Sắp xóa cảnh phải lụy phà An Phú Đông

Ông Phúc cho biết cầu sắt An Phú Đông sẽ thay thế cho phà hiện hữu, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn liên tục cho người dân trong khu vực. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực phường An Phú Đông, quận 12 nói riêng và cả quận 12 và quận Gò Vấp nói chung.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn cự ly di chuyển từ khu vực phường An Phú Đông qua quận Gò Vấp và ngược lại gần 10 km.

Dự án này đã hoàn thành việc xây dựng cầu tạm kết cấu thép, chiều dài 240 m, bề rộng cầu 12,5 m (hai làn xe ô tô và lề bộ hành 2 bên). Cải tạo khoảng 1 km đường đầu cầu phía quận 12...

Tổng mức đầu tư là 79,6 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 61,3 tỉ đồng, các chi phí khác là 15,6 tỉ đồng. Dự án được hoàn thành trong 10 tháng thi công.

Công trình xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông, quận 12 - quận Gò Vấp được thiết kế với quy mô chính là cầu tạm dầm thép Bailey, vận tốc thiết kế 30 km/h, tĩnh không thông thuyền BxH=25x4m. Bề rộng mặt cắt ngang cầu là 12,485 m gồm hai làn xe hỗn hợp, mỗi làn rộng 4 m. Phần bộ hành hai bên cầu, mỗi bên rộng 0,85 m.

Cầu sẽ cấm xe tải, xe khách lưu thông, còn lại các phương tiện khác như xe hai bánh, xe ô tô con, người đi bộ được qua lại bình thường. Hạn chế chiều cao các phương tiện qua cầu là 2 m. Giới hạn tốc độ tối đa cho phép khi lưu thông qua cầu là 30 km/h.