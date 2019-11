Sạt lở ở công trình xây cầu, xe lu rơi xuống sông

Ngày 23-11, thông tin từ UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết tại khu vực thi công cầu Chắc Rè (ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông) vừa xảy ra một vụ sạt lở bờ sông khiến giao thông bị chia cắt.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 22-11. Đoạn sạt lở dài 100 m, rộng khoảng 40 m và ăn sâu vào đất liền khoảng 7 m khiến cho đường dẫn lên cầu phía Nam cầu Chắc Rè và một phần đường giao thông nông thôn bị sụp xuống sông, giao thông đường bộ bị chia cắt.



Khu vực xảy ra sạt lở

Vụ sạt lở đã làm một xe lu, một phà máy bơm cát và 2,1 tấn sắt phục vụ công trình bị chìm xuống sông và bốn hộ dân bị ảnh hưởng (2 căn bị sụp) và thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 4 tỉ đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, đồng thời lắp đặt biển cảnh báo.