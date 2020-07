Sẽ sửa chữa trung tâm giám sát cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Sáng 17-7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục quản lý đường bộ 4 (đơn vị quản lý cao tốc), cho biết hôm nay cục sẽ tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị để sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông minh (ITS) trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.



Sắp tới sẽ sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông ITS trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: THU TRINH.

“Dự kiến qua tuần sau đơn vị sẽ bắt đầu triển khai sửa chữa, nâng cấp hệ thống giai đoạn 1. Thời gian thi công khoảng hai tháng với tổng kinh phí sửa chữa là 2,5 tỉ đồng“ – ông Thành nói.

Theo ông Thành, quá trình sửa chữa và nâng cấp hệ thống sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến cao tốc.

Trước đó, ông Thành cho biết hệ thống quản lý giao thông ITS trên tuyến cao tốc được đầu tư 38,5 triệu USD nhưng đang tê liệt do lỗi phần mềm, camera trên tuyến bị hư, không chuyển tải được dữ liệu về trung tâm điều khiển. Do đó, cục đã đấu thầu để lựa chọn đơn vị sửa hệ thống này.

Được biết, hệ thống giao thông ITS cao tốc TP.HCM - Trung Lương được lắp đặt hệ thống máy chủ, hệ thống mạng điều hành quản lý, hệ thống điều khiển giao thông kết nối với 38 camera, kể cả đường dẫn ở hai đầu TP.HCM và Tiền Giang. Có 44 bảng điện tử nhằm thông báo tình hình giao thông, hướng dẫn lái xe, cách thức lưu thông trên cao tốc.

Dự án giao thông thông minh đầu tiên trên cao tốc Hệ thống giao thông ITS trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương là dự án giao thông thông minh đầu tiên áp dụng trên đường cao tốc ở Việt Nam. Hệ thống này được khánh thành, đưa vào hoạt động từ năm 2015. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 38,5 triệu USD (tương đương 803,627 tỉ đồng) từ vốn vay ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam.