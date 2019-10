Sẽ xử lý cán bộ vụ bịt đường Hồ Tông Thốc gây tốn tiền

Ngày 15- 10, Nghệ An họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, phóng viên các báo đài đã đặt câu hỏi việc cho bịt đường Hồ Tông Thốc (TP Vinh) để xây bệnh cổ phần và khi mở lại đường gây thiệt hại ngân sách khoảng 4,5 tỉ đồng, trách nhiệm thuộc về ai?



Việc cho Công ty cổ phần BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An bịt đường, đào hỏng đường Hồ Tông Thốc xây bệnh viện khiến khi mở lại đường thêm tốn tiền.

Trả lời câu hỏi trên, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết là Nghệ An đang tập trung để chỉ đạo. "Trước khi có kết luận thì tôi xin phép không được cung cấp thông tin, nhưng chắc chắn sẽ xử lý”, ông nói.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 6-8-2018 đã phản ánh, việc đóng đường Hồ Tông Thốc để Công ty Cổ phần BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An xây bệnh viện đã ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống người dân dọc tuyến đường này.

Sau khi báo nêu, chiều 11-9-2018, tại hội trường UBND xã Nghi Phú, UBND TP Vinh chủ trì phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với người dân. Tại buổi đối thoại, đa số người dân đề nghị không đóng đường để xây bệnh viện và kiến nghị sớm mở đường Hồ Tông Thốc cho người dân đi lại.

Sáng 18-9-2018, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc giải quyết liên quan đến việc đóng và chuyển hướng đường Hồ Tông Thốc. Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường (nay ông Đường đã nghỉ hưu, ông Thái Thanh Quý làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) kết luận: Mở thông lại đường Hồ Tông Thốc và phải hoàn thành trong quý 1-2019.



Đoạn đường Hồ Tông Thốc đã làm lại, mở thông nhưng đường đã phải nắn cong vì một góc khu nhà bệnh viện cổ phần xây trên con đường cũ.

Ngày 11-7-2019, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn - Kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói: “Tôi cho phép đến 15-8, chắc chắn sẽ thông đường, mở tuyến để chúng ta sử dụng lại con đường Hồ Tông Thốc”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: “Ở đây chúng ta có một bài học rất sâu sắc về quản lý phê duyệt các quy hoạch và chiến lược phát triển. Đây là bài học rất sâu sắc mà chính quyền xin lỗi dân về việc này”.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 4-5, UBND TP. Vinh ban hành Quyết định số 2567 phê duyệt điểu chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở thông đường Hồ Tông Thốc. Kinh phí mở lại, cải tạo lại đoạn đường Hồ Tông Thốc là hơn 4,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Nghệ An.

Đến nay, con đường Hồ Tông Thốc đã mở thông cho dân đi, nhưng do công trình BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 nằm một góc lên con đường (cũ) nên việc mở thông đường phải nắn cong.