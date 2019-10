Siết chặt quản lý an toàn các bến thủy trên sông Sài Gòn

Qua đợt kiểm tra 6/8 bến khách ngang sông trên sông Sài Gòn giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận một số vi phạm thường gặp như phương tiện hoạt động không bố trí đầy đủ tín hiệu, bình chữa cháy, áo phao, bảng nội quy bến lắp đặt không đúng quy định hoặc bị mờ, người điều khiển phương tiện không mặc áo phao khi qua sông, chủ bến không thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép bến khách sang sông đúng hạn.



Giao thông thủy trên sông Sài Gòn. Ảnh minh họa: Plo

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo đảm điều kiện an toàn hoạt động tại các bến khách sang sông giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương, Sở GTVT TP.HCM có ý kiến như sau:

Đối với công tác cấp phép, Sở nhấn mạnh cần sự thống nhất giữa 2 Sở về công tác quản lý, cấp phép hoạt động và cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của địa phương trên sông Sài Gòn.

Đồng thời, Sở đề nghị UBND xã Bình Mỹ, xã Trung An, xã Phú Hòa Đông, xã An Phú thuộc huyện Củ Chi phối hợp với Trung tâm quản lý đường thủy, Thanh tra Sở GTVT và lực lượng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đảm bảo các điều kiện an toàn hoạt động bến khách ngang sông tại đầu bến phía huyện Củ Chi và TP.HCM.

Phần thuộc địa giới tỉnh Bình Dương, Sở đề nghị Sở GTVT Bình Dương chỉ đạo lực lượng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối với trường hợp tái vi phạm, Trung tâm quản lý đường thủy tổng hợp đề xuất Sở GTVT TP.HCM đình chỉ hoạt động bến theo quy định.