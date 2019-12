Sở GTVT TP.HCM kiểm tra các chợ hoa tết 2020

Đoàn kiểm tra gồm có ông Võ Khánh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Hội Hoa xuân và chợ hoa tết Canh Tý - năm 2020 cùng một số đại diện đơn vị trực thuộc Sở GTVT có liên quan.

Đoàn kiểm tra sẽ rà soát, phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh các sai sót trong công tác tổ chức chợ hoa tết Canh Tý - năm 2020. Trong đó, các chợ hoa cấp TP và các chợ hoa cấp quận, huyện tổ chức sẽ được tiến hành kiểm tra.

Tại các điểm này, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các điểm bán hoa tự phát tại các nơi công cộng có ảnh hưởng đến tình hình giao thông, an ninh trật tự (nếu có).

Thời gian kiểm tra đồng loạt sẽ bắt đầu từ ngày 17-1-2020 đến 24-1-2020 (tức ngày 23 tháng Chạp đến ngày 30 tháng Chạp).

Một số nội dung kiểm tra: Vị trí, quy mô và mặt hàng tại các chợ hoa tết; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn cháy nổ tại các chợ hoa tết; đảm bảo chiếu sáng và an toàn điện, an toàn thực phẩm, vệ sinh, mỹ quan tại các chợ hoa tết.