Sở GTVT TP.HCM trả lời nhiều tin nóng qua Facebook

Thời gian qua, trên fan page của Sở GTVT TP nhận được rất nhiều phản ánh, góp ý của người dân. Những phản ảnh, góp ý này là những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc...

Theo đó, anh Phát Hồ, người gửi thông tin đến Sở GTVT cho biết, đoạn QL1A từ Long An về TP.HCM, hướng rẽ vào đường Nguyễn Văn Linh theo thiết kế gồm hai làn xe. Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng người dân tự ý đổ rác tràn ra đường. Khi trời mưa, nước đọng thành vũng lớn chiếm hết cả một làn xe. Do vậy, các phương tiện chỉ lưu thông được một làn gây mất an toàn nghiêm trọng.



Nhiều vấn đề nóng được Sở GTVT TP.HCM trả lời qua Facebook. Ảnh: ĐT.

Về vấn đề này, Sở GTVT đã trả lời trực tiếp trên Facebook như sau: Vị trí thường xuyên tập kết rác trên vỉa hè, tràn xuống làn đường là Khu vực nút giao Bình Thuận. Theo như phản ánh, khu vực này thuộc trách nhiệm của huyện Bình Chánh.

Tại vị trí này, huyện Bình Chánh đã có biển cấm đổ rác, tuy nhiên, tình trạng người dân đổ rác sinh hoạt vẫn thường xuyên diễn ra. Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Trung tâm) đã yêu cầu huyện Bình Chánh thực hiện quyét dọn và thu gom rác.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục kiểm tra yêu cầu huyện Bình Chánh thực hiện tốt công tác vệ sinh.