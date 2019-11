Sửa tỉnh lộ 9, dân Hóc Môn bớt khổ

Ngày 22-11, PLO nhận được công văn phản hồi của Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư các công trình giao thông TP về bài viết "Tỉnh lộ 9 xuống cấp nghiêm trọng" đăng trên số báo ra ngày 8-11. Bài phản ánh về dự án tỉnh lộ 9 (TL9) đã thi công hơn một năm nhưng mới chỉ đạt 10% trên tổng khối lượng công trình vì vướng mặt bằng.

Ngay sau khi PLO đăng tải bài viết phản ánh về đường TL9, Hóc Môn bị xuống cấp nghiêm trọng, Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông TP đã tiến hành duy tu.

Theo Ban QLDA, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra nhằm duy tu, dặm vá một số vị trí mặt đường trên đường TL9, huyện Hóc Môn.



Hiện trạng con đường bị xuống cấp, nhiều đoạn đường rẫy ổ gà trước khi được sửa chữa.

Hiện các đơn vị đã tiến hành dặm vá mặt đường đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông. Đồng thời, Ban QLDA cũng nhắc nhở các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công phải thường xuyên kiểm tra, duy tu mặt đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Trước đó, Ban QLDA đang triển khai thi công dự án sửa chữa và nâng cấp đường TL9. Tại các vị trí có mặt bằng liên tục đơn vị thi công đang tiến hành thi công. Tuy nhiên, dự án hiện còn vướng mặt bằng tại các đoạn nối ra các cửa xả nên khi trời mưa nước không thể rút, gây hư hỏng đường tại nhiều vị trí trên toàn tuyến. Tình trạng này cũng thường xuyên xảy ra từ trước khi công trình khởi công.

Để đẩy nhanh tiến độ của dự án, Ban QLDA đã đề nghị UBND huyện Hóc Môn hỗ trợ, vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để sớm thi công hoàn thành dự án, phục vụ người dân.

Một số hình ảnh sau khi sửa chữa: