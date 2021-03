Tái khởi động đường bay thương mại quốc tế

Chiều 25-3, Cục Hàng không Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đón 201 người Việt Nam từ Đài Loan về nước. Đây là những người đi lao động ở Đài Loan đã hết hạn hợp đồng lao động, hết hạn visa nhưng không về nước được vì ngành hàng không ngừng các chuyến bay thương mại từ tháng 3-2020.



120.000 lao động có nhu cầu về nước

Để chuẩn bị công tác đón người lao động về nước, sáng cùng ngày, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, đã chủ trì cuộc họp với Sở Y tế TP Đà Nẵng, các đơn vị phục vụ mặt đất, hải quan, công an xuất nhập cảnh…

“Các đơn vị cần phối hợp tốt, rút kinh nghiệm để tiến tới thực hiện các chuyến bay thương mại đưa công dân Việt Nam về nước” - ông Cường nói.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Du lịch thương mại Lữ Hành Việt, cho biết để tổ chức đưa công dân Việt Nam về nước, đơn vị tiến hành thu tiền trọn gói. Chi phí này gồm vé máy bay, phí hai lần xét nghiệm, chi phí ăn ở tại khách sạn trong thời gian cách ly.

“Các khách sạn đã được kiểm tra y tế, thiết kế lại để phù hợp với việc cách ly y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Ngoài Đà Nẵng còn có Quảng Ninh là đơn vị thực hiện việc nhận công dân về nước có trả phí” - ông Mạnh nói.

Theo ông Mạnh, hiện tại có khoảng 120.000 lao động đã hết hạn hợp đồng lao động mắc kẹt tại nước ngoài có nhu cầu về nước, chủ yếu là ở Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Dự kiến mỗi tháng sẽ đưa được 5.000-6.000 người về nước và công tác này sẽ kéo dài trong khoảng hai năm.

BS Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, cho hay hiện nay Đà Nẵng đang thực hiện cách ly công dân về nước tại khu quân sự hoặc khách sạn có trả phí.



Công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước làm thủ tục trước khi đến cách ly tại khách sạn. Ảnh: CTV

Theo ông Lâm, do đoàn khách về nước có thể cách ly tại nhiều khách sạn nên cần có danh sách khách trước để phân luồng thuận tiện hơn. Ví dụ như từng có chuyến bay gồm cả khách cách ly tại khu quân sự và khách sạn. Do không có danh sách trước nên có khách cách ly tại khách sạn lại được đưa vào khu quân sự, mà đưa vào khu quân sự thì họ lại không được ra. Trong khi đó khách đã nộp tiền cho doanh nghiệp rồi.



“Đến bây giờ vẫn chưa biết giải quyết các trường hợp này như thế nào” - ông Lâm nói.

Lỗ 480 tỉ đồng vì không có chuyến bay

Đại diện công an cửa khẩu và hải quan kiến nghị ưu tiên xem xét giãn cách chuyến bay. Các chuyến bay thương mại do các công ty lo trọn gói thì thuộc diện đối tượng mở rộng hơn. Do đó việc kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu sẽ dài hơn.

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), cho biết từ tháng 3-2020, nhà ga quốc tế T2 tạm dừng tất cả hoạt động phục vụ các chuyến bay thương mại, chỉ phục vụ 88 chuyến bay đưa công dân về nước và 23 chuyến bay đi. Hiện nay, AHT dừng 85%-90% lao động của công ty.

Năm 2020, báo cáo lỗ của AHT khoảng 480 tỉ đồng. Năm nay cũng dự kiến sẽ không có doanh thu và kế hoạch lỗ khoảng 500 tỉ đồng. Nguồn lực hạn chế nên đề nghị Cục Hàng không cũng như các đơn vị liên quan khi có chuyến bay về cần thông báo cho AHT sớm để chuẩn bị chu đáo khi câu chuyện nhân sự đã trở thành một bài toán.

“Các chuyến bay giải cứu nhà ga không thu phí nhưng phải tốn chi phí điện, nước, khử khuẩn, duy trì nhiệt độ…, thậm chí các yêu cầu về phục vụ còn cao hơn. Với những chi phí phát sinh như vậy, kiến nghị các bộ, ngành có sự chia sẻ với doanh nghiệp” - ông Hậu nói.

Kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường yêu cầu các hãng hàng không, các công ty lữ hành tổ chức chuyến bay đưa khách về cách ly phải cung cấp danh sách khách chậm nhất là trước 24 giờ khi chuyến bay cất cánh.

“30 phút trước khi bay phải chốt lại danh sách lần cuối cùng. Điều đó không chỉ đáp ứng được yêu cầu phân loại xuất nhập cảnh, xử lý y tế mà còn xác định được đối tượng không được xuất nhập cảnh ngay từ đầu bên kia” - ông Cường nhận định.•