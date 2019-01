Tài xế tối uống rượu, sáng chơi ma túy để 'tỉnh táo' lái xe

Chiều 31-1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng kiểm tra đột xuất tình hình vận tải khách dịp Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng.



Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ (thứ ba từ trái sang) dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra ga Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Nhân, Trưởng ga Đà Nẵng, cho hay số lượng hành khách lên tàu tính đến ngày 26-1 đạt 14.813 lượt. Doanh thu bán vé đạt hơn 7,5 tỉ đồng. Năm nay lượng khách xuống ga tăng hơn 2/3, riêng chiều ra Bắc đã hết vé.



Theo ông Khuất Việt Hùng, ngành đường sắt có kế hoạch chuẩn bị rất sớm, tương đối an toàn và ổn định, trật tự hơn so với đường bộ. Đặc biệt khi đường sắt áp dụng bán vé qua mạng thì hiện tượng tranh giành, cò vé, xô đẩy giành giật ở ga giảm sâu.

“Đặc thù ga Đà Nẵng phức tạp hơn nơi khác. Ga đường sắt cũng là điểm nhạy cảm về an ninh trật tự, rất mong ga phối hợp công an địa phương đảm bảo an ninh, tất cả vì mục tiêu người dân không có vé tàu vé xe phải ở lại bến đêm giao thừa”, ông Hùng nói.



Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, ông Lê Viết Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, cho hay năm nay lượng khách chỉ còn 60% so với năm trước do hành khách có quá nhiều sự lựa chọn dịch vụ xe bên ngoài.



Theo ông Hoàng, số lượng xe tăng giá vé không nhiều, tăng 30-40% so với ngày thường. Đặc biệt do xe chạy ngoài quá đông, lượng xe vào bến ngừng hoạt động đến 1/3.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý bến xe. Thứ trưởng Thọ cho rằng hiện nay ngành giao thông đang tập trung về vấn đề rượu bia, ma túy của tài xế. Bên cạnh đó là an toàn của hành khách trên xe.

“Vấn đề thắt dây an toàn trên xe giường nằm hầu như không được quan tâm. Hà Nội cũng thế, hành khách cũng chưa ý thức, rõ ràng chúng ta đã bỏ lỡ khâu này. Tôi nhấn mạnh dây an toàn. Tôi với anh Khuất Việt Hùng đi kiểm tra rất nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lẽ ra không tử vong nhiều đến thế. Một trong những nguyên nhân hết sức quan trọng là không thắt dây an toàn", Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh.

Thứ trưởng giải thích thêm "Khi xe không may lao xuống vực thì tổng thể xe có thể lăn, nhưng người không thắt dây an toàn thì như quả bóng lăn. Nhiều thi thể không xây xát gì cả, nhưng nội tạng dập nát hết cả. Như đi máy bay, kiểu gì phải thắt dây an toàn. Tôi hỏi lái xe, phụ xe không biết cái gì cả”.

Thứ trưởng Thọ cũng đề nghị Sở GTVT Đà Nẵng phối hợp Bến xe trung tâm kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế. “Sáng nay Hà Nội kiểm tra có một lái xe tối qua uống rượu say, sáng nay vẫn lái bình thường, phải chơi ma túy cho tỉnh táo, thấy rất gay”, Thứ trưởng Thọ nói.

Về vấn đề niêm yết giá, Thứ trưởng Thọ yêu cầu lãnh đạo Bến xe trung tâm Đà Nẵng nếu thấy các luống tuyến về bến mà tăng giá vé thì phải giảm xuống.

“Kinh doanh cả năm chứ đâu phải mấy ngày Tết mà lợi dụng tăng giá, nếu có tăng chỉ 10-15% thôi, chứ làm gì mà tăng nhiều”, Thứ trưởng Thọ nói.