Tạm giữ 2 thanh tra bị tố ‘vòi’ tiền ở Vĩnh Phúc

Sáng 14-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc Thanh tra Bộ Xây dựng có hành vi đòi hối lộ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 1-8-2019.



Ba thanh tra bị triệu tập lại

Sáng cùng ngày, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết: Tối 13-6, 3/5 cán bộ thuộc đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ đã được tại ngoại. Sau khi được tại ngoại, Thanh tra Bộ Xây dựng đã liên hệ với ba cán bộ nói trên để yêu cầu báo cáo giải trình. Tuy nhiên, sáng 14-6, ba cán bộ này tiếp tục bị triệu tập đến làm việc với cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

“Nếu sự việc có dấu hiệu phạm tội, VKS sẽ phê chuẩn, gia hạn thời gian tạm giữ. Nếu không sẽ tiếp tục cho tại ngoại những người đang bị tạm giữ. Thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ đạo theo thông cáo báo chí chiều 13-6 và theo phát ngôn của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà bên hành lang Quốc hội” - ông Vinh thông tin.

Trước đó, ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi đến tổ chức đảng của Thanh tra Bộ Xây dựng và chi bộ nơi các cán bộ của đoàn thanh tra bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ vì có hành vi nhận hối lộ. Thông báo này được gửi theo quy định của Đảng đối với đảng viên phạm tội.

Theo đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, Phó phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng kiêm trư?ng ?o?n thanh tra) ???c giao nhi?m v? thanh tra chuy?n ng?nh t?i?ởng đoàn thanh tra) được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Bà này đã có hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo Quyết định số 100/QĐ-TTr ngày 5-4-2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

“Hành vi phạm pháp của Nguyễn Thị Kim Anh quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, hiện bà đang bị tạm giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc” - thông báo này nêu.

Tương tự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết ông Đặng Hải Anh (38 tuổi, thành viên của đoàn thanh tra, hiện là chuyên viên của phòng Thanh tra xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng) cũng có hành vi nhận hối lộ, phạm vào Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, hiện đang bị tạm giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc.



Trụ sở Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành, Hà Nội), cơ quan chủ quản của đoàn thanh tra bị tố “vòi” tiền. Ảnh: T.PHÚ

“Tôi có cảm giác cảnh này phổ biến”

Đó là nhận định của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) khi trả lời báo chí bên lề Quốc hội sáng 14-6. Theo ông Nhưỡng, tất cả như bản năng để sai phạm, khi cứ có quyền liên quan đến tài sản hoặc có cơ sở dọa dẫm người khác là lập tức đặt vấn đề đó ra.

“Tôi có cảm giác cảnh này phổ biến nhưng vụ việc này còn trầm trọng hơn khi các cán bộ không rút kinh nghiệm. Đã từng có những vụ việc khiến cán bộ bị bắt rồi (tám cán bộ ở Thanh Hóa). Đặc biệt khi Quốc hội đang họp, hội nghị trung ương vừa họp xong… chứng tỏ những cán bộ có hành vi tiêu cực này rất coi thường” - ông Nhưỡng nói.

Ông Nhưỡng đánh giá, xét dưới góc độ xã hội, nhìn vào những con người này cảm giác dần dần mất đi niềm tin. “Không chỉ là cán bộ này mà còn là những cán bộ khác, không chỉ thanh tra xây dựng mà còn có khả năng thanh tra khác nữa thì sao? Tôi cho rằng đây là cái rất đáng lên án” - ông Nhưỡng bày tỏ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thái Học, phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, đại biểu quốc hội tỉnh Phú Yên, đánh giá: “Anh đi kiểm tra để phát hiện sai phạm mà anh lại sai phạm thì dân không đồng tình và các cơ quan chức năng cần soát xét lại để làm sao hoạt động thanh tra, kiểm tra đúng với ý nghĩa phát hiện ra sai phạm để xử lý”.

Theo ông Học, sai phạm là của cá nhân nhưng đây là cá nhân đi làm công vụ và công vụ này là do Bộ Xây dựng cử đi làm, giao nhiệm vụ. Như vậy, từ sai phạm của cá nhân làm ảnh hưởng rất lớn đến trách nhiệm của một ngành mà ở đây là ngành thanh tra.

Trao đổi với báo chí, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cho hay: “Trước mắt, cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ điều tra để xác minh vụ việc. Căn cứ trên kết luận điều tra sẽ xử lý theo pháp luật. Quan điểm của tỉnh là kiên quyết, nghiêm khắc, không bao che, dung túng các sai phạm”.