Hơn 40 tuyến xe ngưng hoạt động tại hai bến xe Tính đến ngày 31-5, Bến xe Miền Đông đã có 22 địa phương tạm dừng vận tải khách đến TP.HCM. Cụ thể, từ ngày 31-5 tạm dừng các tuyến đi/đến các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Định, Đắk lắk, Gia Lai, Kon Tum, TP Hải Phòng, Long An, Bến Tre, An Giang, Bạc Liêu, TP Cần Thơ, Vĩnh Long; từ ngày 30-5 tạm dừng các tuyến đường đi và đến các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Bến Tre; từ ngày 3-5 dừng các tuyến đi và đến các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh. Từ ngày 29-5 tạm dừng các tuyến đường đi và đến tỉnh Bình Thuận; từ ngày 24-5 tạm dừng các tuyến đường đi và đến Bến xe Đà Nẵng. Tại Bến xe Miền Tây đã có 19 tuyến xe liên tỉnh tạm dừng hoạt động đi, đến TP.HCM. Đó là các tỉnh, thành gồm: Long An, Bến Tre, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Cần Thơ, Cà Mau. Bên cạnh đó, một tuyến xe buýt kết nối tỉnh Đồng Nai cũng tạm ngưng hoạt động.