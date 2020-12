Tăng phạt nguội, giảm cảnh sát giao thông trên đường

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, từ năm 2015 đến 2020, cả nước xảy ra 94.024 vụ tai nạn giao thông (giảm trên 42 vụ so với cùng kỳ năm năm trước), 39.917 người chết (giảm 19% so với cùng kỳ) và 77.477 người bị thương (giảm trên 53% so với cùng kỳ). Ủy ban ATGT quốc gia tiếp tục đề ra mục tiêu năm 2021 giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương 5%-10% (so với năm 2020).