Theo VEC, thời điểm cuối năm 2018, đại lý hãng xe khách Hà Sơn Hải Vân tổ chức bán vé xe tại mép đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (phía trên nút giao IC14), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).



Đầu năm 2019, UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) có công văn đề nghị phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại nút giao IC14. Theo đó, huyện đề nghị dành một phần đất ngoài cổng trạm thu phí IC14, tạo điều kiện cho nhà xe này bán vé để đảm bảo ATGT và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, xe không được dừng đỗ trên đường cao tốc để đón trả khách nên đại lý bán vé hãng xe này đã dựng lán cạnh hàng rào trạm thu phí dù chưa được chấp thuận.

Trong công văn mới đây gửi UBND và Công an huyện Văn Yên, Công ty CP Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam phản ánh dù đã nhiều lần yêu cầu đại lý nhà xe Sơn Hà Hải Vân di dời lán khỏi phạm vi đất thuộc hành lang an toàn đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhưng đơn vị này không thực hiện. Không những vậy, đại lý này còn mở rộng lán bán vé, lập điểm trông giữ xe máy và đón xe khách gây mất an ninh trật tự, ATGT phía ngoài cổng trạm thu phí nút giao IC14.