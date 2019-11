Thêm cây cầu bê tông cho người dân Mỹ Thạnh, Thủ Thừa đón tết

Đó là ý kiến ông Dương Văn Tuấn, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, chia sẻ tại lễ khánh thành cây cầu giao thông nông thôn Mương Ngang trên địa bàn ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, diễn ra sáng 29-11.



Chiếc cầu được hoàn thành sau ba tháng khởi công với tổng vốn đầu tư gần 540 triệu đồng, trong đó ngân sách của tỉnh Long An hỗ trợ 300 triệu đồng, số tiền còn lại do Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) và Công ty TNHH Thương mại MT-Land tài trợ.

Lễ cắt băng khánh thành chiếc cầu giao thông nông thôn Mương Ngang



Ông Nguyễn Văn Hai, Bí thư xã Mỹ Thạnh, cho biết hệ thống kênh rạch ở đây rất chằng chịt, trong khi nhu cầu đi lại của người dân ngày một nhiều, cấp thiết. Đặc biệt là việc đi lại của các thầy cô, học sinh. Khoảng 100 em học sinh bị ảnh hưởng, lúc trước khi chưa có cây cầu thì các em đi vòng hơn mấy km để qua được con kênh. Trong khi những năm qua, nguồn vốn của địa phương là có hạn nên không thể xây dựng mà phải vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp.



Chính quyền địa phương, nhà hảo tâm chia vui cùng người dân sau lễ khánh thành cây cầu



Bác Nguyễn Văn Mùi (sinh năm 1944, ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa), thuộc xã nghèo vùng sâu của tỉnh Long An, đứng trên chiếc cầu vừa khánh thành, vui mừng nói: Người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, làm thuê mướn cho các công ty trong tỉnh và TP.HCM, Bình Dương... Từ khi xây dựng cây cầu này, người dân ở đây rất phấn khởi, vui mừng. Bởi việc đi lại không còn gặp khó khăn như trước nữa. Bác Mùi cũng gửi lời cám ơn đến chính quyền địa phương, các doanh nghiệp hảo tâm đã chung sức xây dựng cây cầu.



Ông Lê Thanh Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh, cho biết: Cho đến nay, địa phương đã vận động các nhà tài trợ xây dựng được 11 cây cầu bê tông cốt thép với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng. Trên địa bàn xã hiện vẫn cần xây thêm năm cây cầu bê tông cốt thép nữa, để tiến tới xóa hẳn các cây cầu tạm. Tuyến đường của xã dài khoảng 15 km, trong đó 6 km đã được bê tông hóa, số còn lại là đường được rải đá xanh.

Ngay sau lễ khánh thành, các em đã có thể đạp xe đi học trên chiếc cầu bê tông mới



Thay mặt nhà tài trợ, ông Dương Văn Cường, Giám đốc hành chính của VWS, chia sẻ: Long An là quê hương của ông David Duong, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty VWS. Vì vậy, hàng năm công ty luôn dành cho vùng đất này nhiều tình cảm và chăm lo cho người nghèo. Xác định “Hãy cho cần câu thay vì cho con cá”, Công ty VWS đã thành lập Quỹ David Duong nhằm giúp tạo vốn làm ăn và giúp người dân của tỉnh thoát nghèo bằng cách cho mượn không lãi suất một khoản tiền để bà con nghèo trồng trọt, chăn nuôi bò... VWS và David Duong cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con và chính quyền Long An để giúp người dân sớm thoát nghèo, ấm no và hạnh phúc.