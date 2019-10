Thêm thông tin bất ngờ vụ đổ dầu thải vào nước sạch sông Đà

Lén lút hay có chủ trương? Một điểm mâu thuẫn rất lớn trong vụ việc này, đó là số dầu thải mà công ty CP gốm sứ Thanh Hà cung cấp cho ba bị can là do nhân viên lén lút tuồn hay có chủ trương từ trước. Trong khi ông Nguyễn Đức Truyền cương quyết khẳng định số dầu thải này do ông Trần Thành Trung (cán bộ phòng vật tư) lén lút đưa ra ngoài thì biên bản kiểm tra của Cục Cảnh sát môi trường lại cho thấy điều ngược lại. Cụ thể, việc chuyển giao dầu thải đã có sự thỏa thuận bằng miệng từ trước giữa con gái ông Truyền là bà Nguyễn Thị Huyền Trang (trợ lý giám đốc) và Lý Đình Vũ. Hai bên thống nhất bà Trang sẽ trả cho Vũ 1.000 đồng/lít tiền chi phí vận chuyển, xử lý dầu thải. Ông Trung chỉ là người thực hiện yêu cầu của bà Trang, chứ không phải lén lút tuồn dầu thải ra ngoài. Nói về sự mâu thuẫn trên, ông Truyền cho rằng đây là vấn đề của cơ quan công an, họ sẽ làm rõ.