Thi công vượt tiến độ, nhà thầu ga metro được khen thưởng

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết ngày 29-4, đơn vị đã làm lễ khen thưởng thi công vượt tiến độ công trình hoàn trả không gian, mặt bằng phía trước ga Nhà hát TP (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) và xây dựng hoàn thiện cơ bản tầng B1 ga Nhà hát TP thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).



Nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng bằng khen. Ảnh: MAUR

Theo MAUR, các đơn vị thi công đã tái lập hoàn toàn, trả lại không gian thông thoáng và sạch đẹp cho UBND TP sớm hơn sáu ngày so với kế hoạch và sớm hơn 127 ngày so với kế hoạch thi công ban đầu của nhà thầu. Đồng thời công tác hoàn thiện cơ bản thi công tầng B1 ga Nhà hát TP sớm hơn sáu ngày so với kế hoạch và sớm hơn 96 ngày so với kế hoạch thi công ban đầu của nhà thầu. Đây là nỗ lực rất lớn của MAUR và nhà thầu thi công dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong thời điểm còn nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

"Để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của tập thể và cá nhân tham gia thực hiện công trình này, MAUR tổ chức lễ khen thưởng thi công vượt tiến độ công trình cho các tập thể và cá nhân thi công ở dự án này" - MAUR cho biết.

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị, đã bày tỏ lòng biết ơn đến các đơn vị thi công, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư đã nỗ lực vượt qua khó khăn để cùng Ban Quản lý đường sắt đô thị thực hiện công trình vượt tiến độ. Đồng thời cũng đề nghị tư vấn và các nhà thầu nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công của toàn dự án.