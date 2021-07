Sáng 21-7, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại tỉnh này.

Cuộc họp diễn ra sau khi lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên trực tiếp đi kiểm tra thực tế, tìm hiểu nguyên nhân việc Nhà máy Nước TP Tuy Hòa dừng cấp nước kéo dài, khiến toàn bộ TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và khu vực lân cận bị cúp nước sinh hoạt.



Xe chữa cháy chở nước đến cung cấp cho BV Đa khoa Phú Yên. Ảnh: VŨ XUÂN

Thiếu nước đột ngột, kéo dài

Theo lãnh đạo Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên, từ 17 giờ ngày 19-7 Nhà máy Nước TP Tuy Hòa phải tạm dừng cấp nước. Lý do là lưu lượng nước đầu nguồn sông Ba về ít, bổ cập không đủ; đồng thời do hiện tượng mặn xâm nhập sâu làm nhiễm mặn nguồn nước thô cấp cho Nhà máy Nước. Do đó, toàn bộ hơn 26.000 khách hàng ở TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và khu vực lân cận bị cúp nước sinh hoạt kéo dài.

Đến 23 giờ ngày 20-7, Nhà máy nước TP Tuy Hòa mới cấp nước trở lại. Tuy nhiên, đến 4 giờ 30 sáng 21-7, triều cường tiếp tục xâm nhập trở lại; do đó việc cấp nước tiếp tục bị dừng. Hiện Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đang tiến hành một số giải pháp tạm thời để có thể cấp nước trở lại.

Lãnh đạo Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên cho rằng lý do chính là hai nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh chạy máy xả nước xuống hạ du Phú Yên với lưu lượng rất ít.

Trong khi đó, chưa bao giờ nước mặn xâm nhập sâu hiện nay khiến độ mặn nước sông Ba đã tăng lên 16.000 mg/lít, trong khi độ mặn cho phép chỉ 350 mg/lít. Lãnh đạo Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên cho rằng đây là “sự cố bất ngờ nên không xử lý kịp”!.



Khu giếng khoan của Nhà máy Nước TP Tuy Hòa. Ảnh: VŨ XUÂN

Lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh đều cho rằng hai nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh vẫn chạy máy, xả nước xuống hạ du theo đúng quy trình vận hành dù lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống hai hồ chứa nước thủy điện rất ít.



Theo ông Trần Lý, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, hiện Nhà máy chạy máy vận hành xả nước mỗi ngày sáu tiếng đồng hồ với lưu lượng 120 m3/giây và vẫn đảm bảo lưu lượng cấp nước cho hạ du. Còn ông Trương Văn Phong, đại diện Nhà máy Thủy điện Sông Hinh nói nhà máy vẫn chạy liên tục, việc thiếu nước là do Nhà máy nước TP Tuy Hòa không có biện pháp dẫn nước vào trạm bơm.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Công Thương Phú Yên cho hay kết quả kiểm tra cho thấy từ ngày 17-7 hai nhà máy thủy điện trên chạy máy xả nước không đủ lưu lượng theo quy trình vận hành liên hồ. Lãnh đạo Sở NN&PTNT cũng yêu cầu hai nhà máy thủy điện chạy máy xả nước đúng lưu lượng quy định.



Công ty Cấp thoát nước Phú Yên cho rằng nước sông Ba bị thiếu và nhiễm mặn. Ảnh: VŨ XUÂN

Công ty cấp nước im lặng, dân bức xúc



Lãnh đạo Sở TN&MT Phú Yên cho rằng nguyên nhân là Công ty Cấp thoát nước chưa có giải pháp dẫn dòng vào trạm bơm. Tương tự, ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, cho rằng nguyên nhân thiếu nước là do Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên không dẫn dòng lấy nước sông Ba vào các giếng khoan của Nhà máy nước TP Tuy Hòa. Theo ông Huệ, cứ khoan giếng rồi để nước chảy tự nhiên vào là không được.

“Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên là đơn vị kinh doanh có thu nhập lợi nhuận nên phải đầu tư việc lấy nước. Chứ không thể cứ để nước sông Ba có thì lấy, khi nước bị nhiễm mặn rồi la lên là không ổn”- ông Huệ nói.

Theo ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, trong khi TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19 nhưng Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên lại để thiếu nước sinh hoạt khiến người dân rất hoảng loạn.

Bên cạnh đó, công này không hề đưa ra một lời xin lỗi hay cam kết khắc phục thế nào, khi nào cấp nước trở lại khiến người dân càng bức xúc, lo lắng. Các lãnh đạo tỉnh liên tục nhận điện thoại từ người dân phản ánh, bày tỏ bức xúc.



Khu vực lấy nước của Nhà máy Nước TP Tuy Hòa. Ảnh: VŨ XUÂN

“Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã thiếu chủ động. Nếu công ty chủ động thì không xảy ra sự cố này! Nếu xâm nhập mặn vẫn có thể dự báo trước được”- ông Hổ nói.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu công ty này phải có ngay giải pháp để cấp nước trở lại. Trong hai ngày tới phải tập trung khai thông, làm lạch dẫn nước vào các giếng, chống xâm nhập mặn, lắp đặt ngay một trạm bơm dã chiến. Ông Hổ yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên phải đảm bảo nước phòng cháy chữa cháy, có giải pháp cung cấp nước cho các bệnh viện.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên phải thực hiện ngay các giải pháp khẩn cấp để lấy nước như khơi thông dòng chảy, mở các hệ thống giếng mới, lắp đặt trạm bơm mới, tăng tốc độ bơm, đảm bảo cấp đủ 25.000 m3 nước mỗi ngày cho TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và các khu vực lân cận. Ông Thế cũng yêu cầu hai nhà máy thủy điện phải thực hiện đúng quy định về vận hành, chạy máy đảm bảo xả nước đủ lưu lượng.